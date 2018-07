Mondiali, quarti: le quote di Russia-Croazia

La Russia gioca davanti al suo pubblico un match storico: il primo quarto del Mondiale dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica. Come Russia la squadra non si era infatti mai qualificata alla fase a eliminazione diretta nelle tre Coppe del Mondo giocate nel 1994, 2002 e 2014. Le statistiche sorridono ai padroni di casa: le ultime cinque nazioni ospitanti arrivate ai quarti si sono sempre qualificate in semifinale (Italia 1990, Francia 1998, Corea del Sud 2002, Germania 2006 e Brasile 2014).

Per la Croazia si tratta invece del secondo quarto di finale dopo quello del 1998. In quell’occasione i croati eliminarono la Germania (3-0), per poi perdere in semifinale contro la Francia (2-1), vincitrice del torneo. Per superare il turno, e incontrare una tra Svezia e Inghilterra, la squadra allenata da Dalic dovrà superare per la prima volta la squadra ospitante del Mondiale, missione che ha fallito sia contro la Francia nel 1998 (1-2 in semifinale) che con il Brasile nel 2014 (1-3 nella fase a gironi).

Il punto sulla Russia

La Russia ha chiuso i gironi come seconda del Gruppo A superando Arabia Saudita (5-0) ed Egitto (3-1), per poi perdere contro l’Uruguay (3-0). La nazionale di Cherchesov ha poi sovvertito i pronostici superando ai rigori la Spagna, dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari.

Il punto sulla Croazia

Anche la Croazia è approdata ai quarti di finale vincendo la lotteria dei rigori contro la Danimarca dopo un pareggio 1-1. Mandzukic e compagni erano arrivati primi nel Gruppo D a punteggio pieno, battendo Nigeria (2-0), Argentina (3-0) e Islanda (2-1).

Russia-Croazia: i precedenti

Le due squadre si sono incrociate tre volte, ma mai al Mondiale. Lo scontro più recente è un’amichevole giocata a Rostov nel novembre 2015 e finita 3-1 per i croati. Gli altri due match risalgono invece alle qualificazioni a Euro 2008 e terminarono entrambi 0-0, un punteggio oggi offerto a 5.50.

Russia-Croazia: quote sull’esito

La Croazia ha perso solo una delle ultime 7 gare disputate contro squadre europee al Mondiale, collezionando 5 successi e un pari nel parziale. Opposte le ultime prestazioni dei russi che, pur avendo eliminato la Spagna ai rigori, non hanno mai vinto contro selezioni europee nella competizione (un pareggio e 3 sconfitte). Anche se le quote prospettano un confronto aperto, i bookmaker offrono un vantaggio ai croati, favorendo il 2 a 2.15 contro il 3.75 dell’1 e il 2.90 dell’X. Il passaggio del turno di Modric e compagni scende a 1.53, quello dei padroni di casa vale a invece 2.40 e lo scenario più atteso dai quotisti è la vittoria croata nei tempi regolamentari (2.10). Sul fronte del punteggio le quote più base sono assegnate a 0-0 (5.0), 0-1 (5.50), 1-1 (5.50) e 0-2 (8.00), ma occhio anche all’1-2 (9.50).

Russia-Croazia: quote delle scommesse sui gol

In quota si punta su un confronto chiuso e all’insegna dell’Under 2.5, favorito a 1.45 contro il 2.70 dell’Over 2.5, portato a 3.00 dalla Quota Extra Sky Bet. Considerando che 10 delle ultime 12 reti della Croazia sono arrivate nella ripresa segnaliamo le scommesse “Porta Inviolata Russia - 2° Tempo: No a 1.83” e 2 2° Tempo a 2.55. Dopo essere riuscita a bucare la difesa spagnola la Russia ci proverà anche contro i croati, segnaliamo quindi il Goal all’ottima quota di 2.25, oltre alle opzioni combinate X2 (Over 1.5) a 1.93 e X2 (Goal) a 2.70.

Russia-Croazia: quote dei marcatori

Nelle scommesse sui marcatori la quota più bassa spetta all’attaccante russo Artem Dzyuba (3.15 e 6.00), che con 3 reti e un assist ha partecipato a quattro degli ultimi sette gol della sua squadra in questo Mondiale. Nella Croazia il favorito è invece Mandzukic (3.25 e 6.50), che contro i danesi ha siglato la sua terza rete a Russia 2018, seguito da Perisic (4.00 e 7.50).