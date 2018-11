Serie A, tutte le quote scommesse della dodicesima giornata

Torino-Parma, sabato 10 novembre ore 15:00

Non perde da sei turni il Toro di Mazzarri, che parte favorito anche nel prossimo impegno casalingo contro il Parma: 1 a 1.45, X a 4.50 e 2 a 7.20. Sul fronte delle marcature si punta su Belotti (2.25), tornato al gol domenica scorsa dopo un lungo digiuno. Gli emiliani non segnano da 330 minuti in campionato e una rete nel corso della gara è data a 1.79 (Segna squadra ospita: sì).

Spal-Cagliari, sabato 10 novembre ore 18:00

Quote in bilico tra Spal e Cagliari, separate da un solo punto in classifica. Le due formazioni sono fuori dalla zona retrocessione ma hanno bisogno di far risultato per avvicinarsi al comune obiettivo salvezza. I bookmaker offrono un piccolo vantaggio ai padroni di casa: 1 a 2.60, X a 3.10 e 2 a 2.90.

Genoa-Napoli, sabato 10 novembre ore 20:30

Gli uomini di Ancelotti affrontano da favoriti la trasferta di Marassi, con il 2 che non va oltre l’1.50 (1 a 6.50 e X a 4.30). La sfida più attesa in marcatura è quella tra Krzysztof Piatek e Lorenzo Insigne, rispettivamente primo e terzo in classifica marcatori con 9 e 7 reti. Chi segnerà più gol nel match di sabato sera? Le quote puntano sul pareggio, favorito a 1.80, seguito dal 2 di Insegne a 2.75. Sale invece a 5.50 la quota dell’attaccante rossoblù, che dopo un avvio travolgente sembra essersi bloccato e non fa centro dallo scorso 7 ottobre scorso.

Atalanta-Inter, domenica 11 novembre ore 12:30

La partita dell’ora di pranzo mette a confronto due delle formazioni più in palla del campionato. La Dea arriva da 3 vittorie di fila, l’Inter da 7. Chi avrà la meglio? Le quote prevedono uno scontro apertissimo: 1 a 2.80, X a 3.40 e 2 a 2.50. Gli indecisi possono affidarsi alle puntate sui marcatori, che vedono favoriti Icardi (2.75) e Zapata (3.50). Per chi ama il rischio e i moltiplicatori alti segnaliamo le Supercoppie “Assist di Gomez per gol Zapata” a 12.00 e “Assist di Perisic per gol di Icardi” a quota 9.00.

Chievo-Bologna, domenica 11 novembre ore 15:00

Le formazioni allenate da Ventura e Pippo Inzaghi si affrontano al Bentegodi in un delicato scontro salvezza. Se gli emiliani hanno ancora tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione, la situazione dei veneti appare disperata. Ultimi a -1 e reduci da 7 k.o. consecutivi, i gialloblu non possono più permettersi passi falsi. Le agenzie di betting non si sbilanciano: 1 a 2.80, X a 3.10 e 2 a 2.70.

Empoli-Udinese, domenica 11 novembre ore 15:00

Scontro in chiave salvezza anche al Castellani. I toscani, terzultimi con 6 punti, ospitano l’Udinese che di punti ne ha appena 9. Entrambe le formazioni sono in crisi di risultati: l’Empoli ha perso 4 delle ultime 6 gare, i friulani addirittura 5. In un confronto che si preannuncia equilibrato, l’esordio di Iachini in panchina offre un piccolo vantaggio ai padroni di casa: 1 a 2.30, X a 3.30 e 2 a 3.20.

Roma-Sampdoria, domenica 11 novembre ore 15:00

Quella tra Roma e Sampdoria, entrambe senza vittorie da tre turni e separate da un solo punto in graduatoria, è una delle sfide più intriganti del weekend. I bookmaker danno fiducia ai padroni di casa, fissando l’1 a 1.48 (X a 4.50 e 6.50). In marcatura occhio ai possibili gol dell’ex: quello di Schick è dato a 2.50, mentre Defrel arriva a 5.00.

Sassuolo-Lazio, domenica 11 novembre ore 18:30

Reduce dal successo in Europa League contro il Marsiglia, la Lazio affronta il Sassuolo al Mapei Stadium, dove ha finora perso un solo match su 5 (3 successi e un pareggio a completare). Immobile e compagni partono favoriti anche stavolta, con il 2 offerto a 1.95 contro il 3.55 dell’X e il 3.90 deell’1.

Milan-Juventus, domenica 11 novembre ore 20:30

La partita di cartello tra Milan e Juventus chiude in bellezza la dodicesima giornata di Serie A. Entrambe le formazioni arrivano dagli impegni in Europa. Se il Milan ha pareggiato in rimonta a Siviglia contro il Betis, i bianconeri sono stati raggiunti e superati nel finale dallo United di Mourinho. Con uno score di 12 vittorie e 3 pareggi, la squadra di Allegri è l’unica dei 5 maggiori campionati europei ancora imbattuta fuori casa nell’anno solare 2018. Le lavagne dei bookmaker puntano su un nuovo successo esterno, favorendo il 2 a 1.75 (X a 3.70 e 1 a 4.75).