6 Nazioni 2019, Italia-Francia: le quote e i pronostici

A Roma andrà in scena l’ultima giornata del 6 Nazioni 2019. L’Italia punta alla vittoria per cancellare lo zero in classifica e dimostrare a tutto il movimento di non essere la classica Cenerentola del torneo. Il 16 marzo gli azzurri affronteranno la Francia, penultima in classifica con soli sei punti. Allo stadio Olimpico la squadra punta soprattutto sulla spinta calorosa del pubblico per fare l’impresa in un’occasione davvero speciale perché per l’Italia sarà la partita numero 100 del Sei Nazioni e il Test Match numero 500 nella propria storia, ma soprattutto sarà l’ultima partita nel Sei Nazioni per due monumenti del rugby italiano come Sergio Parisse e Leonardo Ghiraldini, capitano e vice capitano. Il Sei Nazioni 2019 è il primo della nuova era targata Guinness è stato fondamentale in vista del Rugby World Cup 2019, di scena il prossimo autunno.

L’Italia arriva all’appuntamento contro la Francia dopo aver perso nettamente con l’Inghilterra. Una debacle inaspettata considerando il buon gioco espresso fino a quel momento. 57 i punti subiti dagli azzurri che contro i Blues non potranno permettersi distrazioni del genere. Prima della sconfitta contro l’Inghilterra, lo scarto massimo maturato dagli azzurri fin qui era stato di -13 punti a Murrayfield, alla prima giornata. Ora tifosi ed esperti sperano in una reazione da parte del gruppo allenato dal CT O’Shea.

6 Nazioni 2019, le quote di Italia-Francia

Allo stadio Olimpico si affrontano due squadre che concludono il 6 Nazioni 2019 con due stati d’animo differenti. L’Italia, nonostante le sconfitte, ha dimostrato di tenere testa a tutti gli avversari e solo contro l’Inghilterra è stata protagonista di una debacle inaspettata. L’ambiente è fiducioso di poter chiudere il torneo con una prestazione positiva e una vittoria che ormai manca da troppo tempo. La Francia invece ha vinto solo un match e un’altra sconfitta, dopo quella contro le Fiji a novembre e quelle maturate finora nel Sei Nazioni, aprirebbe scenari imprevedibili per la nazionale francese e per l’attuale staff tecnico. Per i bookmakers la vittoria degli azzurri è quotata 3.95, mentre un eventuale pareggio è dato a 22. Tutti i pronostici sono per la Francia, un’eventuale vittoria in trasferta è quotata 1.25.

6 Nazioni 2019: chi vincerà?

La quinta e ultima giornata del 6 Nazioni 2019 vedrà in campo anche Galles-Irlanda e Inghilterra-Scozia. In testa alla classifica generale c’è il Galles a quota 16 punti che affronterà l’Irlanda, terza a sole due lunghezze di distanza e che coltiva ancora speranze di vincere il torneo. C’è però anche l’Inghilterra ancora in lizza, distante soltanto un punto dalla vetta occupata dal Galles. Un finale thrilling per il 6 Nazioni 2019 con tre squadre in due punti. Per i bookmakers la favorita è il Galles. La vittoria finale è quotata 1.75. Tantissima fiducia anche nell’Inghilterra che deve battere la Scozia e sperare nello scivolone della prima in classifica. Gli anglosassoni sono dati a 2 per la vittoria finale. Chiude l’Irlanda a 16. Chi giocherà la vittoria finale dei Greens vince 16 volte la posta in gioco. Per trionfare nel 6 Nazioni 2019, l’Irlanda deve battere in trasferta la capolista Galles, ancora imbattuta nel torneo e sperare nella sconfitta dell’Inghilterra in casa contro la Scozia. Una serie di risultati incredibili che però accendono ancora una flebile speranza nei guerrieri d’Irlanda.