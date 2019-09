Comincia con un successo di prestigio la Rugby World Cup degli All Blacks, bi-campioni in carica, che hanno battuto a Yokohama 23-13 il Sudafrica nel primo match del gruppo B, lo stesso dell'Italia, in campo domenica con la Namibia. La Nuova Zelanda ha messo in chiaro le cose già nel primo tempo, chiuso avanti 17-3 grazie alle mete di Bridge e Scott in appena 4'. Nel girone C, esordio con vittoria a Tokyo per la Francia, che batte 23-21 l'Argentina al termine di un match dalle mille emozioni. Decide un drop al 70' di Camille Lopez, ma soprattutto il piazzato da lunghissima distanza sbagliato da Bottelli a un minuto dalla fine. Nel gruppo D, soffre per un'ora al Sapporo Dome l'Australia, che supera 30-21 le Fiji in rimonta. Sotto 12-21 a inizio ripresa, i Wallabies portano a casa una vittoria fondamentale grazie soprattutto a due mete di Tolu Latu che hanno letteralmente ribaltato il match.