Missione compiuta per gli All Blacks, che asfaltano il Canada nel 2° match della Pool B (la stessa dell'Italia) della Rugby World Cup. Finisce 63-0 per la Nuova Zelanda, che conquista il punto di bonus (già in tasca dopo 37') grazie a 9 mete e al 100% al piede di uno straordinario Richie Mo'unga, nominato non a caso 'man of the match'. Per i campioni del mondo in carica si tratta del secondo successo in questo Mondiale dopo quello dell'esordio contro il Sudafrica. Nel girone C, fa il suo dovere la Francia, che batte 33-9 gli Stati Uniti grazie a cinque mete e ottiene i 5punti necessari per proseguire il sogno dei quarti di finale. Per 'Les Blues' è la seconda vittoria dopo quella, fondamentale, con l'Argentina.