Il Sudafrica infrange il sogno dell'Italrugby di conquistare per la prima volta l'accesso ai quarti di finale della Rugby World Cup. Gli Springboks vincono 49-3 allo Shizuoka Stadium Ecopa ed eliminano, seppur virualmente, gli azzurri di Conor O'Shea dalla corsa alle migliori 8 del Mondiale. Italia generosa e in partita per un tempo (17-3 il parziale), con il match che è stato condizionato dalla banale espulsione di Lovotti al 43', autore di un placcaggio pericoloso a gioco fermo, che ha costretto i suoi a giocare in inferiorià numerica per tutta la ripresa. Gli Springboks hanno quindi dilagato, con un parziale di 32-0 che la dice tutta sulla differenza tra le due squadre. Per il Sudafrica 7 mete, con Cheslin Kolbe grande protagonista con due segnature e tanta corsa sulle corsie laterali. Il Mondiale dell'Italia non è finito: il 12 ottobre si torna in campo per l'ultimo appuntamento contro gli All Blacks, campioni in carica e grandi favoriti per il successo finale.