Il Millennium Stadium di Cardiff, a causa dell'emergenza coronavirus, è stato trasformato in un'ospedale dopo che la Welsh Rugby Union - federazione rugbistica gallese - lo ha messo a disposizione per il Servizio Sanitario Nazionale. L'impianto sarà attrezzato per ospitare 2000 posti letto, reparti di rianimazione e terapia intensiva. Rinominato "Dragon's Heart Hospital", l'ospedale avrà a disposizione radiografie mobili, scanner TC e cure di fine vita

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI