14/27 ©Ansa

Lo stadio Pacaembu di San Paolo si è trasformato in un ospedale da campo.Le tensostrutture che ospitano circa 200 posti letto, necessari per far fronte all'emergenza coronavirus che sta colpendo duramente anche il Brasile. Lo stadio ha una capacita di oltre 40mila posti a sedere ed è stato inaugurato negli anni Quaranta in occasione dei Mondiali di Brasile 1950. È stata per anni la casa del Corinthians, prima che la squadra si trasferisse nel nuovo impianto, realizzato per la Coppa del Mondo del 2014.