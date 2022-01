Verso il Sei Nazioni, al via il raduno azzurro

Iniziato a Verona il raduno verso il Sei Nazioni 2022. Sul campo del Payanini Center inizia la marcia di avvicinamento verso l’esordio, in calendario domenica 6 febbraio alle 16 contro la Francia (live su Sky Sport)

Via alla preparazione al Sei Nazioni 2022, il 23^ della nostra storia. Il 6 febbraio, data del primo match a Parigi contro i Bleus di Francia, è ancora lontano. E allora più che sulla Francia il focus è su noi stessi, come conferma Marco Fuser. "La squadra negli ultimi anni non ha avuto grandissimi risultati e noi vogliamo ricostruire credibilità.

C'è grande voglia di riscatto. Obiettivo è lavorare forte per arrivare pronti al primo appuntamento con la Francia".