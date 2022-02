6 Nazioni, Italia Francia Under 20: le formazioni

Sarà la nazionale under 20 a dare il La al Sei Nazioni 2022 del rugby azzurro e a quello di #skyrugby. Si comincia domani, venerdì 4 febbraio, alle 21 su Sky Sport UNO con il match contro la Francia allo stadio Guy Boniface di Mont-de-Marsan, e alla stessa ora su Sky Sport Arena sarà disponibile la sfida tra la Scozia e i campioni dell’Inghilterra, mentre il match che completerà la prima giornata del torneo giovanile tra Irlanda e Galles sarà disponibile in differita lunedì 7 alle 20:45 su Sky Sport Arena.

Le parole di coach Brunello

approfondimento

Pregi e difetti delle protagoniste del Sei Nazioni

Tornando agli Azzurrini, arrivati in Francia nella serata di ieri, provenienti dal raduno di Parma, captain’s run nel pomeriggio e parole della vigilia affidate al tecnico Massimo Brunello: “Ci aspettiamo una Francia combattiva, spinta da un pubblico che come sempre sarà molto caldo e numeroso. Sappiamo che sarà durissima, per parte nostra abbiamo preparato la gara focalizzando il lavoro sull’identità e sul gioco, in particolare la solidità difensiva: l’obiettivo è quello di essere competitivi dal primo all’ultimo minuto, contro ogni avversario, fino alla fine del torneo Loro sono sicuramente molto efficaci nelle fasi di conquista con gli avanti, contro di noi l’anno scorso però non hanno potuto sfruttare questa caratteristica grazie alla nostra performance nello stesso settore, e senza quel calcio sbagliato alla fine avremmo vinto una partita giocata allo stesso livello. Chiaro che contro un avversario di questo spessore servirà una grande partita da parte di tutti, ma ci sentiamo pronti e vogliamo scendere in campo a dimostrarlo”.