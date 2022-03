Transalpini avanti in classifica di 2 punti – 18 contro 16 – ma attesi alla sfida più classica e delicata: Le Crunch contro l’Inghilterra. L’Irlanda vincendo contro la Scozia potrà intanto conquistare la Triple Crown e sperare, poi, in un passo falso dei Bleus

In palio c’è il trofeo 2022 e a contenderselo sono rimaste soltanto Francia ed Irlanda, in una classifica che vede i Galletti avanti con 18 punti, poi la Green Army a 16 e a seguire Inghilterra e Scozia a 10, Galles 6 e Italia 0.

Ultima giornata del torneo Sei Nazioni e, come da abitudine, si chiuderà con il classico super Saturday , il sabato che racchiude tutte le sfide in un’unica giornata. Si comincia alle 15:15 con l’Italia di scena a Cardiff contro il Galles che ritrova Alun Wyn Jones, alla centocinquantesima presenza con i Dragoni: record assoluto per qualsiasi nazionale. A seguire le due sfide decisive sempre su #skyrugby. Alle 17:45 dall’Aviva Stadium di Dublino, Irlanda-Scozia , e infine alle 21 dallo Stade de France di Parigi, Le Crunch: Francia-Inghilterra , il match che trasuda di storia, sul campo e non solo.

Il torneo va alla Francia anche se pareggia con bonus (21 punti) e l’Irlanda vince contro la Scozia senza punto di bonus offensivo (20 punti) o se perde contro l’Inghilterra, restando a 18 punti, e l’Irlanda fa altrettanto con la Scozia, anche conquistando un punto di bonus (16 o 17 punti), oppure anche perdendo con doppio bonus (20 punti) e in caso di sconfitta di qualsiasi tipo della nazionale in verde.

La Francia, vincendo contro l’Inghilterra, conquisterebbe trofeo e Grande Slam : il primo dal 2010, ultima edizione delle cinque del Sei Nazioni vinte dai transalpini, le altre arrivate nel 2002, 2004 – anche in queste occasioni vincendo tutti gli incontri -, 2006 e 2007. Gli uomini di Galthié possono alzare il trofeo anche nelle seguenti combinazioni. In caso di pareggio contro l’Inghilterra (chiudendo a 20 punti) e sconfitta (16 punti o 17 con bonus) o pareggio (18 punti o 19 con bonus) dell’Irlanda.

L’Irlanda dal canto suo ha vinto il primo Sei Nazioni nel 2009 e successivamente nel 2014, 2015 e 2018, la prima e l’ultima occasione condite da Grande Slam . Se anche non dovesse riuscire a conquistare il titolo, potrebbe consolarsi con la Triple Crown – il trofeo in palio tra le nazioni britanniche che sconfiggono tutte le altre - in caso di successo sulla Scozia, dopo le vittorie già ottenute su Galles (29-7 alla prima giornata) e Inghilterra (15-32 nell’ultimo round disputato). La squadra di Andy Farrell è stata brava a conquistare 4 punti di bonus strada facendo, tre offensivi e uno difensivo nell’unica sconfitta contro la Francia, e di fatto può mantenere vive le speranze di vittoria finale.

Le possibilità della Green Army

approfondimento

La prima opzione è quella di vincere con bonus (21 punti) o senza bonus (20 punti) e sconfitta della Francia (18 o 19 se ottiene il bonus difensivo). L’Irlanda vince il torneo se conquista il successo con bonus sulla Scozia (21 punti) e la Francia pareggia con bonus (21 pari) ma è davanti nella differenza punti e nello stesso caso se vince senza bonus (20 punti) e la Francia pareggia altrettanto senza bonus (20). E in questo momento la nazionale dell’isola smeraldo può vantare il miglior attacco – 142 punti segnati – e la miglior difesa – 58 subiti – del torneo, con una differenza di 84 in saldo positivo, contro i 56 della Francia, per un +28 in favore di Sexton e compagni.

In caso di pareggio con bonus (19 punti), l’Irlanda vince il Sei Nazioni se la Francia perde senza bonus (18) o con bonus (19) e resta dietro per differenza punti, conditio sine qua non anche in caso di pareggio dell’Irlanda e sconfitta senza bonus della Francia, con chiusura per entrambe a quota 18. Insomma, i calcoli da fare sono ancora tanti e apertissimi a diverse interpretazioni, ma l’unica cosa che davvero conterà sabato sarà solo e soltanto vincere.