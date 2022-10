Azzurre, Alyssa D'Incà: "Cresciuta a pane e rugby"

Sabato 8 ottobre inizia la Coppa del Mondo Femminile di rugby in Nuova Zelanda. Le Azzurre debuttano - live su Sky Sport Arena- nella notte tra sabato e domenica all' 1.45. Per arrivare preparati all'evento, conosciamo meglio alcune delle protagoniste, a partire da Alyssa D'Incà, una delle giovani speranze della squadra azzurra

Alyssa D'Incà , classe 2002 è una delle giovani speranze della squadra azzurra, 10 caps, gioca in veneto per il Villorba. Sa interpretare più ruoli , attaccante elettrica, sgusciante, capace di battere avversarie in serie. E' cresciuta a "pane e rugby" , in campo dall'età di 5 anni. "Ed è stato subito amore" , ha raccontato a Sky Sport la giovane rugbista.

La Rugby World Cup su Sky: l'Italia sempre in diretta

Su Sky e in streaming su NOW, live tutti i match della Rugby World Cup maschile e un’ampia selezione di incontri della Rugby World Cup femminile: almeno uno al giorno in diretta, inclusi tutti i match dell’Italia. Tante partite da seguire, con la squadra rugby di Sky, guidata da Francesco Pierantozzi, pronta a raccontare quanto succede in Nuova Zelanda e in Francia, con particolare attenzione alle “Azzurre” e agli “Azzurri”.