Melissa Bettoni: "Prima il Mondiale, poi smetto"

Due giorni al via della Coppa del Mondo di rugby in Nuova Zelanda. L'Italia in campo contro gli USA nella notte tra sabato e domenica all' 1.45, live su Sky Sport Arena. Un torneo che Melissa Bettoni aspetta con determinazione, prima di smettere e tornare a casa, in Italia

Tallonatore titolare, all’occorrenza anche pilone, Melissa Bettoni è una delle giocatrici più esperte e ascoltate con 72 caps e 13 mete in azzurro. La sua squadra di club è lo Stade Rennais. "Sono in Francia da 8 anni, ma ho voglia di tornare a casa, dopo una vita in giro per il mondo". E, dopo il Mondiale in Nuova Zelanda chiuderà la carriera internazionale. Sacrifici per il rugby? "No, la chiamerei semplicemente passione".