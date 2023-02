Seconda giornata del Torneo giovanile: gli Azzurrini alla ricerca del terzo successo consecutivo contro l’Inghilterra al Kingsholm di Gloucester. Calcio d’inizio alle 20:00, diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW U20: ITALIA-FRANCIA 27-28. HIGHLIGHTS ascolta articolo Condividi

È un Sei Nazioni under 20 davvero equilibrato quello che è uscito dalla prima giornata della settimana scorsa: nessuna squadra è rimasta a zero in classifica, anche le squadre perdenti sono riuscite a racimolare qualche punto di bonus per aver segnato quattro mete o per aver perso con meno di 7 punti di scarto. L’Italia di Massimo Brunello è riuscita ad ottenerli entrambi, ed è staccata ora di soli 3 punti dalla vetta del Torneo giovanile. Solo l’imprecisione ai pali è stata capace di fermare gli Azzurrini, che contro la Francia hanno segnato ben 5 mete. Il secondo turno prevede una difficile trasferta in Inghilterra: si gioca al Kingsholm di Gloucester, uno degli stadi storici del rugby inglese, venerdì 10 febbraio alle ore 20:00.

Come si presenta l’Italia all’appuntamento vedi anche 6 Nazioni U20, Odiase 'carica' la squadra. VIDEO Lo staff tecnico azzurro ha apportato piccole modifiche alla formazione titolare, spostando François Mey dal ruolo di estremo a quello di secondo centro, quello più naturale per il giocatore del Clermont. La maglia numero 15 sarà appannaggio di Andrea Bruniera, mentre si siede in panchina Nicola Bozzo. Confermato il pacchetto di mischia di partenza, chiamato ad un’altra partita di grande sostanza contro una squadra fisica come l’Inghilterra. Spiega Massimo Brunello: “Abbiamo deciso di confermare tutto il pacchetto degli avanti perché la prestazione da cui arrivano è quello che ci servirà anche contro l’Inghilterra, ma il contributo dato dai cambi con i francesi è stato determinante per tenere alto il livello fino alla fine, e davvero questa sarà una partita che tutto il gruppo dovrà giocare al massimo dal primo all’ultimo minuto, compreso chi parte dalla panchina.” “Per quanto riguarda i cambi dietro, Mey ci serve in mezzo perché più adatto alla situazione tattica che ci troveremo di fronte contro gli inglesi, meno propensi ad usare il piede rispetto alla Francia, e nel contempo Bruniera estremo garantisce una buona gestione del triangolo arretrato. Rispetto alla mediana, sono fiducioso in un’ulteriore crescita di Sante e Battara a livello di alchimia e di gestione dei tempi di gioco.”

Gli avversari degli Azzurrini Gli albionici nel precedente turno hanno battuto la Scozia in una partita non senza ombre. Gli avversari venivano da un Sei Nazioni under 20 2022 senza vittorie ed erano largamente sfavoriti, ma dopo essere andati sotto 31-10 nei primi 25 minuti hanno rimontato fino a guidare 31-36 a un quarto d’ora dal termine. L’Inghilterra è riuscita a riaccendere la luce solo nel finale, con 10 punti salvifici, e a vincere 41-36. Il talento dei prossimi avversari dell’Italia under 20, però non è in dubbio. In particolare, il reparto più temibile è quello della terza linea: il numero 7 Greg Fisilau ha 460 minuti in campo tra Wasps ed Exeter Chiefs in stagione, il terza centro Chandler Canningham-South gioca regolarmente con i London Irish (15 presenze e 2 mete nel 2022/2023). Entrambi giocatori esplosivi ed ottimi portatori di palla.

Brunello: “Accettiamo di avere timore” Da parte italiana, Brunello ha delineato così gli obiettivi per il match: “Al di là del risultato, una cosa mi aspetto, ed è l’obiettivo che abbiamo fissato con tutti: mentalità, fisicità, capacità di costruire il nostro gioco e attitudine al combattimento rappresentano la nostra identità, e dopo la Francia questa identità dovrà uscire chiaramente anche al fischio finale di Gloucester.” “Ho chiesto ai ragazzi di non avere paura, ma di accettare di avere timore. Timore di questa responsabilità, timore degli avversari, perché avere timore significa avere consapevolezza della portata dell’impegno e rispetto per l’altra squadra, trasformandolo in un elemento capace di tenere alto il livello di attenzione sulla partita, quello che distingue le grandi squadre dalle buone squadre”.

Sei Nazioni under 20: le formazioni di Inghilterra-Italia Inghilterra: 15 Sam Harris, 14 Tobis Elliott, 13 Rekeiti Ma’asi-White, 12 Joseph Woodward, 11 Josh Hathaway, 10 Monty Bradbury, 9 Charlie Bracken, 8 Chandler Cunningham-South, 7 Greg Fisilau, 6 Finn Carnduff, 5 Lewis Chessum, 4 Danny Eite, 3 Tim Hoyt, 2 Finn Theobald-Thomas, 1 Archie McArthur. A disposizione: 16 Calum Scott, 17 Asher Opoku-Fordjour, 18 Afolabi Fasogbon, 19 Robert Carmichael, 20 Tristan Woodman, 21 Nye Thomas, 22 Louie Johnson, 23 Benjamin Waghorn Italia: 15 Andrea Bruniera, 14 Alessandro Gesi, 13 François Carlo Mey, 12 Dewi Passarella, 11 Mathias Leon Douglas, 10 Giovanni Sante, 9 Sebastiano Battara, 8 Matteo Rubinato, 7 David Odiase, 6 Carlos Lizardo Berlese, 5 Pietro Turrisi, 4 Alex Mattioli, 3 Marcos Francesco Gallorini, 2 Giovanni Quattrini, 1 Destiny Ugiagbe Aminu. A disposizione: 16 Nicholas Gasperini, 17 Samuele Taddei, 18 Alex Valentino Artuso, 19 Enrico Pontarini, 20 Jacopo Botturi, 21 Filippo Bozzoni, 22 Simone Brisighella, 23 Nicola Bozzo A cura di OnRugby.it (www.onrugby.it)