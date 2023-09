Italia all'esordio: alle 13 su Sky c'è la Namibia

È la decima edizione della Coppa del Mondo di rugby e l’Italia, come nel 2019, farà il suo esordio iridato contro la Namibia. Una partita che gli Azzurri devono vincere se si vuole tenere vivo il sogno di qualificarsi ai quarti di finale pur in un girone di ferro, la pool A, che vede, oltre all’Uruguay, gli All Blacks e la Francia padrona di casa. Si gioca alle 13, diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Una vittoria convincente e con punto bonus offensivo. Questo è l’obiettivo degli Azzurri per il loro esordio alla Rugby World Cup 2023, così come era accaduto quattro anni fa in Giappone, nel corso della precedente edizione del Mondiale. Nel 2019 L’Italia, pur non sciorinando la sua miglior prestazione, si impose 47-22 segnando sette mete rispetto alle tre della Namibia. Ancora una volta l’avventura iridata riparte dal match con la nazionale africana: teoricamente è l’avversario più morbido del girone A ma gli Azzurri non dovranno abbassare la guardia.

Sicuramente non l’ha fatto il capo allenatore dell’Italia Kieran Crowley che, pur affrontando un esordio agevole, ha scelto di mettere in campo una delle migliori formazioni collaudata nei precedenti test match estivi. Gli Azzurri, infatti, vengono da due vittorie consecutive, con la Romania e il Giappone. Proprio quest’ultimo successo, contro una nazionale vicina nel ranking, è stato quello più convincente: l’Italia è sempre stata avanti nel punteggio e, pur concedendo qualcosa in difesa, nel finale ha trovato lo spunto per l’allungo decisivo, chiudendo il match con un netto 42-21.

L’importante vittoria ha convinto coach Crowley a cambiare ben poco: per l’esordio Mondiale contro la Namibia 13 giocatori su 15 sono stati confermati. La trequarti, che ha ben figurato col Giappone, rimane la stessa: in mediana la coppia con Varney e Garbisi; Allan ad estremo per il doppio playmaker, con Ioane e Capuozzo alle ali; gli inossidabili Morisi e Brex come centri. Gli unici due cambi riguardano il pacchetto di mischia: Fischetti torna titolare in prima linea, completata da Nicotera e Ferrari; in seconda linea è Lamb a prendere il posto di Niccolò Cannone, al fianco dell’instancabile Ruzza; infine terza linea tutta confermata con Negri, Lamaro (il capitano) e Lorenzo Cannone.

Qualche novità Kieran Crowley se le tiene disponibili per entrare a partita in corso. Dopo aver proposto una panchina con 6 avanti e 2 trequarti con il Giappone, si torna allo schema 5+3. C’è il gradito ritorno di Riccioni, toccato duro nel test match con l’Irlanda ma ora pienamente recuperato, pronto per dare il cambio in prima linea. Come lui anche il tallonatore Faiva e l’altro pilone Nemer. Per le sostituzioni in seconda e terza linea ci sono Sisi e Zuliani. I tre giocatori rimanenti possono coprire tutti i ruoli della trequarti: Page-Relo con la sua duttilità può giocare in mediana o estremo, Odogwu e Bruno sono stati impiegati come ali ma il primo può dare il cambio anche al centro.