In seconda linea insieme a Ruzza torna Niccolò Cannone : con il rientro della seconda linea del Benetton Rugby nella formazione titolare, per la prima volta nella storia della Nazionale Italiana Rugby Maschile all’interno di un Mondiale, scenderanno in campo due coppie di fratelli (Garbisi e Cannone). Completano la formazione Fischetti, Nicotera e Riccion i che rientra nella formazione titolare.

Sarà il confronto numero cinque tra le due squadre , il primo in un Mondiale e il test-match numero venticinque per Kieran Crowley sulla panchina dell’Italrugby. Quattro i cambi nel XV titolare rispetto alla gara di esordio vinta contro la Namibia per 52-8. Nel triangolo allargato Capuozzo torna nel ruolo di estremo con Ioane e Pani all’ala , quest’ultimo all’esordio Mondiale. I nedita coppia di centri formata da Brex e Paolo Garbisi che veste la maglia numero 12 per la prima volta, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Tommaso Allan e Alessandro Garbisi , a sua volta alla prima iridata. Terza linea confermata con Lorenzo Cannone, capitan Lamaro e Sebastian Negri che raggiunge i 50 caps con la maglia dell’Italia.

Italia-Uruguay mercoledì 20 settembre alle 17.45 live su Sky

Seconda uscita per gli Azzurri di Kieran Crowley. Appuntamento mercoledì 20 settembre alle ore 17.45: Italia-Uruguay è live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Pre partita dalle ore 17.15. Inoltre, da non perdere l’inedita produzione originale di Sky Sport “Sopravvissuti. Una storia di rugby”: stasera, lunedì 18 settembre alle ore 22.45 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Mercoledì 20 settembre alle 17.00 e 19.45 su Sky Sport Uno. Disponibile anche on demand. Lo speciale che ripercorre il noto episodio del 1972 quando un aereo di una squadra di rugby uruguaiana diretta in Cile precipitò sulla catena montuosa con 45 persone a bordo; 16 di loro furono ritrovati vivi due mesi e mezzo dopo dai soccorritori. Testimonianze, aneddoti e interviste dei sopravvissuti per ricordare quella straziante vicenda.