Italia-Uruguay LIVE alle 17.45 su Sky Sport Uno

Dopo la facile vittoria contro la Namibia al debutto iridato, gli azzurri tornano in campo nella sfida più delicata del loro Mondiale. Di fronte infatti ci sarà un Uruguay che, galvanizzato dalla grande prestazione contro la Francia, vuole trasformare in realtà il sogno di prendersi un altro scalpo importante dopo quello delle Fiji nel 2019. Si gioca mercoledì alle ore 17:45 con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

relative speranze di tenere vivo il sogno quarti di finale e, con molto più realismo, il terzo posto nella Pool A e quindi l’automatica qualificazione al prossimo Mondiale australiano del 2027 . Capitan Michele Lamaro e compagni avranno quindi da convivere anche con la pressione, oltre che con la fame uruguayana di fare la storia, negli 80 minuti che si giocheranno a Nizza in uno stadio nel quale sicuramente saranno presenti tanti tifosi italiani ma non mancherà anche una componente di spinta vocale per i Teros .

L’abusata espressione “ Questa partita vale come una finale ” non è mai stata più valida. Gli azzurri contro l’Uruguay si giocano praticamente tutto: ci sono in palio le

Italia, vietato fallire contro i Teros

Il debutto iridato della squadra di Kieran Crowley contro la Namibia è stato efficace nel risultato, pur con qualche dubbioso lascito a livello di gestione nel primo tempo, ora serve resettare e ripartire da zero per un match che, stando anche a quanto visto in Francia-Uruguay, vivrà nella componente fisica la sua parte decisiva. “Attenzione massima al breakdown” ha ricordato il tecnico dell’Italia, che infatti schiera due cacciatori di palloni come Seb Negri e Michele Lamaro in terza linea, affidandosi anche ai rientri di giocatori consolidati in azzurro come Niccolò Cannone e Marco Riccioni insieme a una mischia per il resto confermata dopo la Namibia. Le novità che avranno sicuramente più effetto a livello di gestione dell’ovale sono quelle fra i trequarti, con Alessandro Garbisi a numero 9 ma soprattutto il fratello Paolo dirottato a primo centro per Morisi: chiara quindi la volontà di avere un doppio playmaker e “incastrare” l’indomabile velocità negli spazi di Ange Capuozzo a estremo, visto il contemporaneo spostamento di Tommaso Allan all’apertura. Contro la Francia si è visto un Uruguay molto solido a livello di placcaggio, soprattutto sui palloni larghi, dunque si preannuncia una sfida nella quale Monty Ioane e Lorenzo Pani alle ali potrebbero risultare decisivi creando dei break poi difficilmente ricucibili dalla difesa sudamericana.

È palese comunque che prima di ogni discorso tattico e tecnico conterà soprattutto l’attitudine con la quale la Nazionale entrerà in campo, obbligata a giocare sin dal kick-off un match ordinato e disciplinato per non gasare ulteriormente un Uruguay in cerca di gloria. Difficile immaginare un avversario capace di creare multifase a ripetizione, vista comunque la poca abitudine a giocare ad alti livelli, quindi placcaggio e lotta a terra eseguiti in maniera migliore dovranno essere i cardini su cui la Nazionale azzurra cercherà di costruirsi una percentuale di possesso palla adeguata, così da mettere poi in moto i suoi trequarti e conquistarsi falli da trasformare in qualcosa di utile. Vincere, anche senza bonus, permetterebbe agli azzurri di ipotecare il terzo posto nel girone (e quindi la qualificazione automatica alla prossima Rugby World Cup) oltre che tenere vivo il sogno del passaggio del turno, una sconfitta invece complicherebbe presente e immediato futuro in maniera pesante.