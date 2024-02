Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: il XV azzurro

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Inghilterra sabato 3 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma, match valido per la prima giornata del Sei Nazioni 2024 che sarà trasmesso in diretta su Sky e NOW SEI NAZIONI 2024 SU SKY. LA GUIDA TV ascolta articolo

Gonzalo Quesada, Ct dell'Italia di rugby, ha annunciato la formazione che sabato a Roma affronterà l'Inghilterra nella prima partita del Sei Nazioni 2024, prima partita del tecnico argentino alla guida degli azzurri. Poche sorprese, considerando gli infortuni in prima linea e il poco tempo a disposizione per preparare la partita. Due coppie di fratelli in campo, Lamaro capitano Confermato capitano Michele Lamaro. Federico Ruzza taglierà il traguardo dei 50 caps in nazionale. Due coppie di fratelli in campo: Lorenzo e Niccolò Cannone in mischia, Alessandro e Paolo Garbisi in mediana. Torna Tommaso Menoncello. Tommaso Allan estremo con Ange Capuozzo ala. In panchina, 6 avanti e 2 tre-quarti con la possibilità del debutto con la maglia dell'Italia per il pilone del Benetton, Mirco Spagnolo.

La formazione che scenderà in campo 15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 79 caps) 14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 16 caps) 13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 30 caps) 12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 12 caps) 11 Monty IOANE (Lione 25 caps) 10 Paolo GARBISI (Montpellier, 31 caps) 9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps) 8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 16 caps) 7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 33 caps) – cap 6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 52 caps) 5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 49 caps) 4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps) 3 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 31 caps) 2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17 caps) 1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 36 caps) A disposizione 16 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 18 caps) 17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, esordiente) 18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 16 caps) 19 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 3 caps) 20 Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps) 21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 17 caps) 22 Stephen VARNEY (Gloucester, 24 caps) 23 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 5 caps)

Quesada: "Non vediamo l'ora di giocare" “E’ stata una settimana intensa di lavoro. C’è grande entusiasmo in tutto il gruppo per l’esordio al Sei Nazioni. Lo staff e tutti i giocatori- le parole di Gonzalo Quesada alla FIR- hanno mostrato un grande impegno cercando di immergersi rapidamente in metodologie nuove. Affronteremo la terza squadra della RWC 2023 in un torneo emozionante, a casa nostra in uno Stadio Olimpico farà sentire il suo supporto. Focus sulla nostra prestazione. Non vediamo l’ora di scendere in campo".

Italia-Inghilterra live su Sky, pre partita dalle 14.30 Il primo esame dell'Italia di Quesada sarà sabato 3 febbraio: allo stadio Olimpico di Roma gli Azzurri affrontano l’Inghilterra: la sfida sarà in diretta alle 15.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, anche in chiaro su TV8. La diretta dall’Olimpico inizierà con il pre-partita dalle 14.30: ad accompagnare al fischio d’inizio ci saranno Diego Dominguez e Andrea De Rossi, oltre a Alessandro Moscardi, insieme a Francesco Pierantozzi che racconterà la sfida con Federico Fusetti. Da bordocampo interviste di Moreno Molla, anche nel post-partita. Per non perdere neanche un dettaglio Sky mette in campo 26 telecamere, un drone, la ref-cam, per seguire la partita dalla prospettiva dell’arbitro, e la Robi-cam, che offrirà un’esclusiva visuale aerea e porterà il pubblico direttamente in mischia.

La prima giornata live su Sky e in streaming su NOW Venerdì 2 febbraio ore 21: Francia-Irlanda, Sky Sport Uno e NOW (commento Moreno Molla e Alessandro Moscardi) Sabato 3 febbraio ore 15.15: ITALIA-Inghilterra, Sky Sport Uno, NOW e TV8 (commento Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti, bordocampo Moreno Molla)

ore 17.45: Galles-Scozia, Sky Sport Arena e NOW (commento Paolo Malpezzi e Pippo Frati)