La squadra di Gonzalo Quesada comincia il suo percorso dallo stadio Olimpico, nel match di oggi alle ore 15.15, sfidando gli inglesi, che agli ultimi Mondiali sono riusciti a piazzarsi al terzo posto risultando la miglior squadra dell’Emisfero Nord. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Il Sei Nazioni riparte dal titolo vinto un anno fa dall'Irlanda. A guidare l'albo d'oro ci sono Galles e Inghilterra con 39 successi: chi vincerà per la 40esima volta? L'elenco di tutti i vincitori del Sei Nazioni, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LA PRESENTAZIONE DEL TORNEO

Lasciarsi il passato alle spalle

Lamaro e compagni vogliono togliersi di dosso la brutta impressione lasciata a tutti in occasione delle sconfitte alla Rugby World Cup contro All Blacks e Francia ritrovando invece quella verve che aveva contraddistinto il periodo di novembre 2022 e febbraio e marzo 2023, quando è vero che nel Sei Nazioni in particolare non arrivò nessuna vittoria, ma l’Italia dimostrò di potersela giocare alla pari con quasi tutte le squadre. Per fare questo bisognerà sicuramente essere forti di testa, ma anche far vedere – in poco tempo – di aver recepito e lavorato sulle nuove idee portate da Gonzalo Quesada, il ct argentino che ha fatto capire che la volontà sarà quella di trovare una maggiore stabilità difensiva, e nelle uscite sotto pressione, per poi provare a scatenare le volate offensive di una squadra a cui non mancano estro velocità.

Dall’altra parte il XV della Rosa. Il 3° posto conquistato ai Mondiali è stato quasi una sorpresa, un “lungo momento” che dato tantissima forza alla posizione di Borthwick, arrivato l’anno scorso a condurre la squadra dopo l’esonero di Eddie Jones, in un Sei Nazioni balbettante. Ora però, sembra quasi tutto da rifare. Si, perché l’Inghilterra ha avuto diverse problematiche, anche se lo spartito di gioco, fisico ed essenziale, molto simile per certi versi a quello del Sudafrica campione del mondo, lo conosce bene: ritiri dall’attività internazionale, una serie di infortuni, giocatori inesperti da inserire (sono 5 i possibile debuttanti nei 23 in lista gara) e la ricerca di un nuovo capitano dopo l’uscita di scena di Owen Farrell, inquadrato nella persona di Jamie George. Ottanta minuti in cui lasciare tutto sul campo: un primo momento di verifica per capire se la strada intrapresa è quella giusta, in un Sei Nazioni che dovrà alla fine fornire delle risposte. E’ tempo di tornare a ruggire.