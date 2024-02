Diego Dominguez commenta la sconfitta dell'Italia per 27-24 contro l'Inghilterra nel debutto del Sei Nazioni 2024: "Peccato per quel calcio di Allan, sarebbe stato importante segnare per trovare punti. Nel 2° tempo ci sono stati errori, ma la cosa importante è essere rimasti in partita fino alla fine". Guarda il video. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

