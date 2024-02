Italia in campo questa sera a Cork contro i campioni uscenti dell'Irlanda nel 2° turno del Sei Nazioni Under 20. Calcio d’inizio venerdì 9 febbraio alle ore 20.15, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. La partita sarà visibile in streaming anche su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

Seconda giornata per il Sei Nazioni Under 20. La Nazionale azzurra, dopo la sconfitta nel turno inaugurale contro l’Inghilterra, affronta in trasferta l’Irlanda. Il match è in diretta stasera alle 20.15 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Nonostante la sconfitta con gli inglesi, il capo allenatore dell’Italia Massimo Brunello dà fiducia al gruppo che ha esordito a Treviso, e in occasione della trasferta in Irlanda opta per un solo cambio nel XV di partenza: in campo il flanker Cesare Zucconi al posto di Giacomo Milano, con Piero Gritti che si sposta in seconda linea. La scelta di Brunello di confermare quasi tutto il XV che ha affrontato l’Inghilterra deriva dalla grande fiducia del tecnico nei confronti degli Azzurrini.