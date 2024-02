Michele Lamaro non si nasconde dopo il pesante 36-0 subito a Dublino: "L'Irlanda è una grande formazione, è stata più forte noi in tutte le zone del campo. Noi però dobbiamo capire che il livello del Sei Nazioni è questo, probabilmente qualcuno non se n'è ancora reso conto. Dobbiamo volere più da noi stessi, conta la partita". Guarda l'intervista del capitano azzurro nel video. Il Sei Nazioni è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IRLANDA-ITALIA: GLI HIGHLIGHTS - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT