Il commento del CT azzurro Gonzalo Quesada dopo il 36-0 subito dall'Irlanda: "Siamo stati lontani da quello che avremmo dovuto fare. Siamo stati troppo passivi nel 1° tempo, poi abbiamo sbagliato tanto. Siamo frustrati per il modo in cui abbiamo perso. E' un livello minore di quanto visto con l'Inghilterra. Ora serve una reazione". Guarda il video con l'intervista. Il Sei Nazioni è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IRLANDA-ITALIA: GLI HIGHLIGHTS - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT