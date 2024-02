Diego Dominguez ha commentato la dura sconfitta dell'Italia a Dublino con l'Irlanda: "E' un piccolo passo indietro per gli azzurri, l'Irlanda sta giocando un grande rugby ma l'Italia ha commesso troppi errori. Perdendo la fase di conquista vieni asfissiato in difesa e perdi fiducia". Guarda l'analisi nel video. Il Sei Nazioni è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

