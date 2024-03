Lynagh al debutto: il XV di Quesada per la Scozia

Il Ct dell'Italia, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione che sabato allo Stadio Olimpico di Roma affronterà la Scozia nella quarta giornata del Sei Nazioni. Tre i cambi rispetto alla squadra titolare due settimane fa in Francia. In prima linea Simone Ferrari prende il posto di Giosuè Zilocchi. In terza linea torna Sebastian Negri. Debutto all'ala per Louis Lynagh, figlio di Michael, stella australiana campione del mondo nel 1991, nato a Treviso quando il papà giocava con la Benetton. In panchina, 5 avanti e 3 tre-quarti, si rivede Lorenzo Cannone che torna disponibile dopo l'infortunio al ginocchio subito nella prima partita del torneo contro l'Inghilterra. Diretta del match sabato 9 marzo, con ampio pre partita dalle 14.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Fischio d'inizio alle 15.30: commento di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti, a bordocampo Moreno Molla. Italia-Scozia sarà trasmessa in diretta anche in chiaro su Cielo (studio pre partita dalle 14.30) e in differita alle 18.30 su TV8.