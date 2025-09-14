Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

Questi All Blacks non sono più quelli di una volta

Francesco Pierantozzi

©Getty

Doveva essere una grande sfida tra due superpotenze del rugby, è stata invece una disfatta per la Nuova Zelanda, che con il 43-10 finale incassa dal Sudafrica la più grande sconfitta della propria storia. Dietro i motivi del 'crollo' del mito degli All Blacks ci sono sì motivazioni tecniche e tattiche, ma anche spiegazioni culturali, che certificano come i tempi stiano cambiando

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ