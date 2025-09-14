Questi All Blacks non sono più quelli di una volta

Doveva essere una grande sfida tra due superpotenze del rugby, è stata invece una disfatta per la Nuova Zelanda, che con il 43-10 finale incassa dal Sudafrica la più grande sconfitta della propria storia. Dietro i motivi del 'crollo' del mito degli All Blacks ci sono sì motivazioni tecniche e tattiche, ma anche spiegazioni culturali, che certificano come i tempi stiano cambiando