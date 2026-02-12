Venerdì 13 febbraio, alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Arena, al Virgin Media Park di Cork Irlanda e Italia si sfideranno per la seconda giornata del Sei Nazioni U20. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta al primo turno: i padroni di casa con la Francia, gli Azzurri con la Scozia. La squadra di Andrea Di Giandomenico è chiamata a una reazione per dimostrare che il 10-36 subito a Treviso è stato solo un passaggio a vuoto temporaneo. Arbitra il signor Luke Rogan

Il match Irlanda-Italia U20 , in programma venerdì 13 febbraio alle 20:45, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Negli ultimi dodici mesi Irlanda e Italia si sono affrontate due volte in competizioni ufficiali. Nel Sei Nazioni 2025 a trionfare furono gli Azzurrini, all’epoca guidati in panchina da Roberto Santamaria: a Monigo terminò 15-12. Era la quinta giornata del torneo (14 marzo) e l’Italia raccolse la seconda vittoria che le valse il quarto posto in classifica (gli Irish terminarono ultimi). Cinque mesi più tardi, il 4 luglio, le due formazioni giovanili scesero in campo per la seconda giornata della Pool C del Mondiale di categoria che si disputò in Italia . Allo stadio Luigi Zaffanella di Viadana gli Azzurrini acciuffarono il successo per 18-16 con le mete di Casartelli e Gritti. La squadra di Roberto Santamaria avrebbe poi concluso il torneo al settimo posto con l’Irlanda undicesima. Venerdì 13 febbraio le due squadre torneranno in campo per cercare di ribaltare un inizio di torneo piuttosto negativo . L’Irlanda ha subito 10 mete dalla Francia, l’Italia 8 provocando la delusione di Andrea Di Giandomenico che si aspetta per il maggiore attenzione dalla sua squadra nel proseguo della competizione.

Italia U20, i possibili cambi rispetto alla Scozia

Per la sfida di Cork il tecnico aquilano ha scelto un XV titolare con quattro novità rispetto a quello che ha iniziato la sfida con la Scozia. Partirà dal primo minuto l’estremo del Cus Milano Rugby Edoardo Vitale, che la settimana scorsa aveva cominciato in panchina, e il mediano d’apertura del Valpolicella Rugby Francesco Braga. Nel pacchetto avanzato due i cambiamenti: la prima riguarda Luca Trevisan, giocatore di origine sudafricana che ha giocato per i Golden Lions, che vestirà la maglia numero 3 per la prima volta nel torneo 2026. L’altra è Valerio Pelli, tallonatore del Mogliano Veneto Rugby.

Qualche cambio anche per l’allenatore dell’Irlanda, Andrew Browne, che conferma quasi totalmente la squadra che ha perso a Perpignan eccetto tre pedine. Nel reparto dei trequarti il secondo centro sarà Rob Carney che comincerà titolare (Johnny O’Sullivan scala in panchina). Per quanto concerne il pack degli avanti, due volti nuovi per la sfida di Cork. In prima linea Lee Fitzpatrick prenderà il posto di Rian Handley e in terza linea Joe Finn indosserà la maglia numero 6, quella che una settimana fa era stata di Billy Hayes.

Daniele Coluzzi, centro degli Azzurrini e autore dell’unica meta messa a segno dall’Italia con la Scozia, alla vigilia della trasferta in Irlanda ha posto l’attenzione su diversi fattori nel match con i Verdi: il punto d’incontro, area del gioco in cui i padroni di casa sono maestri, e la conquista del pallone in touche, altro elemento fondamentale per lo sviluppo del match. Infine, ma non secondario, l’impatto fisico: Andrea Di Giandomenico si aspetta una forte pressione da parte degli irlandesi alla quale l’Italia dovrà rispondere con altrettanta energia per portare a casa la sfida