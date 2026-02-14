Per gli Azzurri la trasferta di Dublino è tabù da quasi 20 anni: dalla squadra di Quesada ci si aspetta una prova convincente, a prescindere dal risultato. Si gioca oggi alle ore 15.15, diretta su Sky Sport Uno e NOW (pre partita dalle 14.30) ascolta articolo

Se la sfida di Roma con la Scozia era un esame di maturità (pienamente superato) a Dublino gli Azzurri sono attesi direttamente da un esame universitario. Irlanda-Italia è una partita che dirà tanto sull’attuale stato di forma delle due squadre. I padroni di casa vengono da una prestazione molto deludente a Parigi, contro una Francia che in 50 minuti aveva già portato a casa il punto di bonus: poi i Bleus si sono forse specchiati un po’ troppo, o forse l’Irlanda ha trovato la quadra dopo un primo tempo tatticamente non perfetto, e il match ha preso una piega diversa, anche se alla fine i francesi hanno trionfato 36-14. La delusione di coach Farrell, comunque, è ben dimostrata dai 7 cambi di formazione per la sfida con l’Italia, che dal canto suo arriva in Irlanda sulle ali dell’entusiasmo (3 vittorie in 4 partite nella stagione 2025-26 contro Australia, Cile e ora Scozia) ma consapevole – come spiegato da capitan Lamaro subito dopo il successo dell’Olimpico – che il minimo errore “renderà lunghissimo il pomeriggio di Dublino”. È anche l’occasione per rompere un tabù: l’Italia da troppo tempo non riesce ad essere competitiva in Irlanda. L’ultima volta in cui gli Azzurri riuscirono a fornire una prova convincente a Dublino risale al 2008 con Nick Mallett in panchina: finì 16-11 per i padroni di casa, che vinsero contro una grande Italia trascinati dal piede del solito O’Gara. Non si chiede ovviamente all’Italia di sbancare Dublino (anche se sognare è d’obbligo, come ha ricordato lo stesso Quesada) ma dagli Azzurri ci si aspetta una prestazione di livello.

Le chiavi del match Gioco al piede e disciplina: saranno queste le due chiavi principali di una partita complicatissima. L’Italia ha già dimostrato contro la Scozia di aver fatto un’evoluzione importante, con Marin e Garbisi bravi a rispondere colpo su colpo a Russell e Jordan e soprattutto con i calci dalla base di Fusco e la bravura di Lynagh e Ioane nella battaglia aerea. Contro l’Irlanda, però, servirà un ulteriore passo avanti, soprattutto considerando che gli irlandesi recuperano il gran piede di Lowe. Quesada, di conseguenza, risponde schierando Pani, sicuramente l’azzurro con la miglior gittata a disposizione. Se con a Roma era stato il tempo ad alimentare la battaglia aerea, a Dublino saranno gli stessi padroni di casa a usare tantissimo il piede. In questo senso, si tratta davvero di una prova del nove per gli Azzurri. E poi c’è la disciplina, l’unica nota stonata del pomeriggio di Roma: 16 calci concessi sono tanti, e la Scozia (anche per merito della difesa italiana) non ne ha approfittato, ma è difficile pensare che una squadra come l’Irlanda possa graziare tante volte gli Azzurri. La squadra di Farrell farà di tutto per tenere il più possibile il pallone, per questo è importante evitare di regalare ulteriori possessi con falli evitabili. Dall’altra parte, il gioco dell’Italia – soprattutto in condizioni meteo favorevoli, come visto nei primi 20 minuti di Roma – può rappresentare un problema per un’Irlanda non nelle migliori condizioni e che ha già sofferto le improvvise accelerazioni della Francia.

Irlanda: le scelte di Andy Farrell A Parigi Bielle-Biarrey e le due terze linee schierate in seconda (Ollivon e Guillard) hanno fatto il bello e il cattivo tempo e anche per questo l’Irlanda ha deciso di cambiare tantissimo, per garantire maggiore freschezza e dare ossigeno a giocatori parsi particolarmente provati dai tanti impegni di questi anni, e che a Parigi hanno dovuto stringere i denti a causa dell’infermeria piena. La decisione più inaspettata (tanto da aver sorpreso lo stesso Quesada) riguarda l’esclusione di Gibson Park, in panchina a favore di Craig Casey. Farrell ritrova poi James Lowe, un giocatore chiave per qualità offensive e gioco al piede, e butta nella mischia forze novità come il flanker Izuchukwu e l’ala Baloucoune, 1.93 per oltre 100 kg. Arriva la conferma invece per uno dei giocatori più criticati dopo Parigi: il numero 10 Sam Prendergast, talento indiscutibile, ma che per ora ha sbagliato tutte le partite importanti in cui è stato schierato. Confermati i centri McCloskey e Ringrose, tra i migliori anche nella serataccia di Parigi. Mentre davanti Caelan Doris si sposta a flanker, con Conan promosso titolare a numero 8. In panchina tanti giocatori di esperienza: Kelleher, il ritrovato Furlong, Beirne, Gibson-Park e Crowley, ma occhio anche al giovane Edogbo, 23 anni, uno dei migliori prodotti delle ultime under 20 irlandesi. Vedi anche Sei Nazioni, XV Azzurro per la sfida all'Irlanda

Italia: le scelte di Quesada Quesada conferma in blocco la squadra che ha battuto la Scozia, con poche variazioni sul tema. Una è obbligata: Brex è indisponibile per motivi familiari, quindi Marin si sposta a primo centro (con Menonello che scala a 13) e dietro tocca a Lorenzo Pani, il grande ritorno di giornata. Quasi due anni di assenza dalla Nazionale dopo un infortunio tremendo, sette minuti a difendere nell’assalto finale contro la Scozia, e ora un’occasione da titolare in una partita tanto complicata quanto adatta alle caratteristiche dell’estremo delle Zebre, che ha un gran piede e che può sparigliare le carte anche palla in mano. Per il resto, l’Italia conferma gli altri 14 titolari, con Fusco che continua ad affiancare Paolo Garbisi in mediana e la coppia di flanker Zuliani-Lamaro che viene confermata dopo l’ottima prova di Roma. Cambia invece la struttura della panchina: si passa al 6+2, con Odiase che entra in lista gara come sesto avanti al posto del mediano Da Re, mentre il ventitreesimo uomo sarà Paolo Odogwu, centro/ala del Benetton che può dire la sua dal punto di vista fisico e ha dimostrato già a Treviso di essere in grande forma.

Le formazioni di Irlanda-Italia Irlanda: 15 Jamie Osborne, 14 Robert Baloucoune, 13 Garry Ringrose, 12 Stuart McCloskey, 11 James Lowe, 10 Sam Prendergast, 9 Craig Casey, 8 Jack Conan, 7 Caelan Doris (C), 6 Cormac Izuchukwu, 5 James Ryan, 4 Joe McCarthy, 3 Thomas Clarkson, 2 Dan Sheehan, 1 Jeremy Loughman A disposizione: 16 Rónan Kelleher, 17 Tom O’Toole, 18 Tadhg Furlong, 19 Edwin Edogbo, 20 Tadhg Beirne, 21 Nick Timoney, 22 Jamison Gibson-Park, 23 Jack Crowley Italia: 15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23 Paolo Odogwu

Irlanda-Italia sabato in esclusiva su Sky, pre partita alle 14.30 La seconda giornata del Sei Nazioni è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con l’Italia impegnata contro l’Irlanda, domenica 15 febbraio alle 15.10, in chiaro anche su TV8. La programmazione di Sky Sport del weekend di rugby si completerà con Scozia-Inghilterra (sabato 14, alle 17.40 su Sky Sport Uno) e Galles-Francia (domenica 15 alle 16.10 su Sky Sport Arena).