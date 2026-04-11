Sei Nazioni, dove vedere Francia-Italia

Al via oggi il Sei Nazioni femminile, con tre partite da seguire in diretta su Sky Sport Arena e NOW . Si comincia alle 13.25, da Grenoble, con Francia-Italia. Si chiude alle 17.40 con Galles-Scozia. Nel mezzo, Inghilterra-Irlanda, alle 15.25

Torna su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale con l’edizione 2026 del Guinness Women’s Six Nations , il torneo femminile più prestigioso d’Europa, pronto a inaugurare la nuova stagione con un sabato interamente dedicato alla prima giornata. Dopo lo spettacolo del torneo maschile e di quello under 20, ora le protagoniste diventano le atlete di Inghilterra , Galles , Scozia , Irlanda , Francia e Italia.

Azzurre a Grenoble contro la Francia

Tutti i match della giornata inaugurale saranno in diretta oggi, sabato 11 aprile, su Sky Sport Arena. Ad aprire il programma sarà l’Italia, impegnata alle 13.25 in trasferta contro la Francia allo Stade Des Alpes di Grenoble, in una delle sfide più attese del turno inaugurale. A seguire, alle 15.25, toccherà all’Inghilterra, detentrice del titolo, debuttare contro l’Irlanda al Twickenham Stadium di Londra. La giornata di gioco si chiuderà poi alle 17.40, con il confronto tra Galles e Scozia a Cardiff. Ampia copertura anche su Sky Sport 24, con notizie, approfondimenti, interviste e highlights di tutte le partite. Il grande rugby sarà protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.