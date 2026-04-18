Sei Nazioni, dove vedere Irlanda-Italia

Fabio Roselli sta operando un importante ricambio generazionale, e avrà davanti una squadra che negli ultimi anni ha fatto un percorso di crescita straordinario. Diretta oggi, sabato 18 aprile, alle 18.40 su Sky Sport Arena e NOW LA FORMAZIONE DELL'ITALIA ascolta articolo

Sabato 18 aprile a Galway (calcio d’inizio alle 18.40, diretta Sky Sport Arena e NOW) scendono in campo Irlanda e Italia, due squadre in cerca di riscatto dopo la sconfitta della prima giornata, anche se in situazioni molto diverse. L’Italia è all’inizio di una nuova era, ma si trova di fronte quella che forse è l’Irlanda femminile più forte di sempre, autrice di un percorso di crescita clamoroso: nel 2024 la storica vittoria sulla Nuova Zelanda, nel 2025 il podio al Sei Nazioni e poi i quarti di finale al Mondiale, sfiorando la semifinale dopo una sfida al cardiopalma con la Francia, e adesso c’è da confermarsi di nuovo al Sei Nazioni. Lo scorso anno le irlandesi conquistarono il terzo posto con il solo punto di vantaggio sull’Italia, che si presenta però a Galway in condizioni molto diverse: Fabio Roselli sta operando un importante ricambio generazionale, dando spazio a nuove giovani e lasciando fuori anche giocatrici di peso. Il percorso è orientato al futuro, ma il presente chiama e a Galway sarà una partita durissima.

Le sorprese Sono due le principali sorprese della formazione scelta da Fabio Roselli: una è Gaia Buso, ala e utility back del Villorba, l’altra è Elettra Costantini, seconda linea del Valsugana e MVP dell’ultima finale scudetto. Buso (23 anni) è alla prima da titolare al Sei Nazioni, dopo un buon ingresso a Grenoble con la Francia e le due mete segnate al Brasile al Mondiale: è una giocatrice molto elusiva, capace di uscire dalla pressione grazie alla sua velocità e dotata di buone capacità di copertura – essendo anche un estremo – ma andrà valutata dal punto di vista dell’impatto fisico e soprattutto della tenuta sugli 80 minuti a un livello così alto. Costantini (20 anni) è alla prima da titolare assoluta dopo l’esordio da subentrata contro la Francia: è una giocatrice in grado di farsi sentire fisicamente nonostante la giovane età e soprattutto è una spina nel fianco nel breakdown. Ha giocato una stagione strepitosa, guadagnandosi un’occasione da titolare al posto di un totem come Giordana Duca e al fianco di un’altra grande esperta del gruppo azzurro, Valeria Fedrighi. Numeri alla mano, Roselli continua a puntare su tante giovani: anche Sara Mannini (MVP dell’ultima Serie A Elite) ha 20 anni, mentre dalla panchina ci sono Cheli (20 anni), Zanette (21) e Bitonci (20). Spazio anche ad Alessia Pilani, pilone destro che a 27 anni e dopo tanti infortuni che le hanno ostacolato la carriera ha conquistato una maglia da titolare in questo Sei Nazioni.

Alyssa D'Incà - Foto FIR

Le scelte Fabio Roselli ha deciso di cambiare radicalmente la mediana. Contro l’Irlanda spazio a Sofia Stevan ed Emma Stevanin, mentre con la Francia avevano giocato Bitonci e Madia, due giocatrici in grado di alzare i giri del motore e di cambiare improvvisamente ritmo. La scelta di Roselli per la sfida di Galway è invece più conservativa, con due giocatrici in grado di garantire ordine in mezzo al campo di fronte a una squadra che tende molto ad aspettare le avversarie difendendo sulla linea del fuorigioco e lasciando pochissimi spazi per attaccare, a maggior ragione contro una squadra come l’Italia che ha nei linebreak delle proprie trequarti uno dei suoi principali punti di forza. In prima linea spazio anche a Gaia Maris a sinistra, con Turani che parte dalla panchina dopo la botta subita con la Francia. Confermata invece la coppia di centri Mannini-D’Incà, strepitose in difesa a Grenoble (18 placcaggi a testa ed entrambe molto attive nel punto d’incontro) anche se dalla panchina ritorna a disposizione l’esperta Sillari. Confermata anche la terza linea con Sgorbini, Ranuccini e Giordano. Approfondimento Sacrificio - Alissa Ranuccini si racconta

L’Irlanda Di fronte, come detto, c’è una squadra in grande forma, che è riuscita a tenere l’Inghilterra a una distanza accettabile in un Twickenham strapieno. A Londra è finita 33-12, con due mete irlandesi, un passivo molto meno pesante rispetto alla “tariffa” solitamente proposta dall’Inghilterra a tutte le avversarie che non siano la Francia, e l’ennesima dimostrazione di una certa solidità da parte dell’Irlanda, chiamata però a conquistare il primo successo del 2026. L’Irlanda è la squadra che ha ottenuto più turnover nella prima giornata (11), e attenzione soprattutto alla fortissima Erin King, feroce nel punto d’incontro e sempre presente in difesa, così come Brittany Hogan, autrice di 19 placcaggi a Twickenham. L’attacco irlandese si basa – come da tradizione – su lunghe sequenze palla in mano, con le avanti che proveranno a fare strada per linee dirette, e soprattutto sul piede di Dannah O’Brien, dotata di una gittata importante che può mettere in difficoltà le Azzurre.

Le formazioni di Irlanda-Italia Irlanda: 15 Stacey Flood, 14 Béibhinn Parsons, 13 Aoife Dalton, 12 Nancy McGillivray, 11 Robyn O’Connor, 10 Dannah O’Brien, 9 Emily Lane, 8 Aoife Wafer, 7 Erin King (C), 6 Brittany Hogan, 5 Fiona Tuite, 4 Ruth Campbell, 3 Linda Djougang, 2 Cliodhna Moloney-MacDonald, 1 Ellena Perry A disposizione: 16 Neve Jones, 17 Niamh O’Dowd, 18 Sadhbh McGrath, 19 Dorothy Wall, 20 Sam Monaghan, 21 Katie Whelan, 22 Eve Higgins, 23 Anna McGann Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Gaia Buso, 13 Alyssa D’Incà, 12 Sara Mannini, 11 Aura Muzzo, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Alissa Ranuccini, 6 Francesca Sgorbini, 5 Elettra Costantini, 4 Valeria Fedrighi, 3 Alessia Pilani, 2 Vittoria Vecchini, 1 Gaia Maris A disposizione: 16 Chiara Cheli, 17 Silvia Turani, 18 Vittoria Zanette, 19 Giordana Duca, 20 Beatrice Veronese, 21 Alia Bitonci, 22 Veronica Madia, 23 Michela Sillari