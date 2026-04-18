Sei Nazioni, dove vedere Irlanda-Italia

Irlanda-Italia al Sei Nazioni femminile in tv e streaming: dove vedere il matchguida tv
Fabio Roselli sta operando un importante ricambio generazionale, e avrà davanti una squadra che negli ultimi anni ha fatto un percorso di crescita straordinario. Diretta oggi, sabato 18 aprile, alle 18.40 su Sky Sport Arena e NOW
Sabato 18 aprile a Galway (calcio d’inizio alle 18.40, diretta Sky Sport Arena e NOW) scendono in campo Irlanda e Italia, due squadre in cerca di riscatto dopo la sconfitta della prima giornata, anche se in situazioni molto diverse. L’Italia è all’inizio di una nuova era, ma si trova di fronte quella che forse è l’Irlanda femminile più forte di sempre, autrice di un percorso di crescita clamoroso: nel 2024 la storica vittoria sulla Nuova Zelanda, nel 2025 il podio al Sei Nazioni e poi i quarti di finale al Mondiale, sfiorando la semifinale dopo una sfida al cardiopalma con la Francia, e adesso c’è da confermarsi di nuovo al Sei Nazioni. Lo scorso anno le irlandesi conquistarono il terzo posto con il solo punto di vantaggio sull’Italia, che si presenta però a Galway in condizioni molto diverse: Fabio Roselli sta operando un importante ricambio generazionale, dando spazio a nuove giovani e lasciando fuori anche giocatrici di peso. Il percorso è orientato al futuro, ma il presente chiama e a Galway sarà una partita durissima.
Le sorprese
Sono due le principali sorprese della formazione scelta da Fabio Roselli: una è Gaia Buso, ala e utility back del Villorba, l’altra è Elettra Costantini, seconda linea del Valsugana e MVP dell’ultima finale scudetto. Buso (23 anni) è alla prima da titolare al Sei Nazioni, dopo un buon ingresso a Grenoble con la Francia e le due mete segnate al Brasile al Mondiale: è una giocatrice molto elusiva, capace di uscire dalla pressione grazie alla sua velocità e dotata di buone capacità di copertura – essendo anche un estremo – ma andrà valutata dal punto di vista dell’impatto fisico e soprattutto della tenuta sugli 80 minuti a un livello così alto. Costantini (20 anni) è alla prima da titolare assoluta dopo l’esordio da subentrata contro la Francia: è una giocatrice in grado di farsi sentire fisicamente nonostante la giovane età e soprattutto è una spina nel fianco nel breakdown. Ha giocato una stagione strepitosa, guadagnandosi un’occasione da titolare al posto di un totem come Giordana Duca e al fianco di un’altra grande esperta del gruppo azzurro, Valeria Fedrighi. Numeri alla mano, Roselli continua a puntare su tante giovani: anche Sara Mannini (MVP dell’ultima Serie A Elite) ha 20 anni, mentre dalla panchina ci sono Cheli (20 anni), Zanette (21) e Bitonci (20). Spazio anche ad Alessia Pilani, pilone destro che a 27 anni e dopo tanti infortuni che le hanno ostacolato la carriera ha conquistato una maglia da titolare in questo Sei Nazioni.
Le scelte
Fabio Roselli ha deciso di cambiare radicalmente la mediana. Contro l’Irlanda spazio a Sofia Stevan ed Emma Stevanin, mentre con la Francia avevano giocato Bitonci e Madia, due giocatrici in grado di alzare i giri del motore e di cambiare improvvisamente ritmo. La scelta di Roselli per la sfida di Galway è invece più conservativa, con due giocatrici in grado di garantire ordine in mezzo al campo di fronte a una squadra che tende molto ad aspettare le avversarie difendendo sulla linea del fuorigioco e lasciando pochissimi spazi per attaccare, a maggior ragione contro una squadra come l’Italia che ha nei linebreak delle proprie trequarti uno dei suoi principali punti di forza. In prima linea spazio anche a Gaia Maris a sinistra, con Turani che parte dalla panchina dopo la botta subita con la Francia. Confermata invece la coppia di centri Mannini-D’Incà, strepitose in difesa a Grenoble (18 placcaggi a testa ed entrambe molto attive nel punto d’incontro) anche se dalla panchina ritorna a disposizione l’esperta Sillari. Confermata anche la terza linea con Sgorbini, Ranuccini e Giordano.
Approfondimento
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L’Irlanda
Di fronte, come detto, c’è una squadra in grande forma, che è riuscita a tenere l’Inghilterra a una distanza accettabile in un Twickenham strapieno. A Londra è finita 33-12, con due mete irlandesi, un passivo molto meno pesante rispetto alla “tariffa” solitamente proposta dall’Inghilterra a tutte le avversarie che non siano la Francia, e l’ennesima dimostrazione di una certa solidità da parte dell’Irlanda, chiamata però a conquistare il primo successo del 2026. L’Irlanda è la squadra che ha ottenuto più turnover nella prima giornata (11), e attenzione soprattutto alla fortissima Erin King, feroce nel punto d’incontro e sempre presente in difesa, così come Brittany Hogan, autrice di 19 placcaggi a Twickenham. L’attacco irlandese si basa – come da tradizione – su lunghe sequenze palla in mano, con le avanti che proveranno a fare strada per linee dirette, e soprattutto sul piede di Dannah O’Brien, dotata di una gittata importante che può mettere in difficoltà le Azzurre.
Le formazioni di Irlanda-Italia
Irlanda: 15 Stacey Flood, 14 Béibhinn Parsons, 13 Aoife Dalton, 12 Nancy McGillivray, 11 Robyn O’Connor, 10 Dannah O’Brien, 9 Emily Lane, 8 Aoife Wafer, 7 Erin King (C), 6 Brittany Hogan, 5 Fiona Tuite, 4 Ruth Campbell, 3 Linda Djougang, 2 Cliodhna Moloney-MacDonald, 1 Ellena Perry
A disposizione: 16 Neve Jones, 17 Niamh O’Dowd, 18 Sadhbh McGrath, 19 Dorothy Wall, 20 Sam Monaghan, 21 Katie Whelan, 22 Eve Higgins, 23 Anna McGann
Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Gaia Buso, 13 Alyssa D’Incà, 12 Sara Mannini, 11 Aura Muzzo, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Alissa Ranuccini, 6 Francesca Sgorbini, 5 Elettra Costantini, 4 Valeria Fedrighi, 3 Alessia Pilani, 2 Vittoria Vecchini, 1 Gaia Maris
A disposizione: 16 Chiara Cheli, 17 Silvia Turani, 18 Vittoria Zanette, 19 Giordana Duca, 20 Beatrice Veronese, 21 Alia Bitonci, 22 Veronica Madia, 23 Michela Sillari
La 2^ giornata Sei Nazioni femminile su Sky e NOW
Sabato 18 aprile le due squadre si affronteranno per la seconda giornata del Sei Nazioni femminile. Appuntamento in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle 18.40. La seconda giornata del Sei Nazioni femminile comincerà però alle 14.30 con Scozia-Inghilterra; alle 16.35 sarà il turno di Galles-Francia, entrambi i match live su Sky Sport Mix e NOW.
A cura di OnRugby.it