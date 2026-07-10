Nations Championship, Nuova Zelanda-Italia su Sky

Un nuovo appuntamento con il rugby e su Sky e in streaming su NOW , con la seconda giornata del Nations Championship , in programma sabato 11 luglio . La corsa verso le Finals, in programma dal 27 al 29 novembre al Twickenham Stadium di Londra, entra nel vivo anche per l’ Italia allenata dal CT Gonzalo Quesada . Dopo la sconfitta all’esordio contro il Giappone, gli azzurri si preparano ad affrontare una delle sfide più impegnative, quella contro la Nuova Zelanda . Calcio d’inizio domani alle 7.10 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8.

Non solo Azzurri, tutte le partite della seconda giornata

Il rugby continua nella Casa dello Sport fino a sera, sempre su Sky Sport Arena: alle 9.40 sarà il momento di Australia-Francia; alle 12.10 in campo Giappone-Irlanda; alle 15.10 tocca a Fiji-Inghilterra; alle 17.40 Sudafrica-Scozia. A concludere il turno, alle 21.10, Argentina-Galles, in diretta anche su Sky Sport Uno. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande rugby è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali.