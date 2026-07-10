Nations Championship, Nuova Zelanda-Italia su Sky

Nations Championship, la 2^ giornata su Sky. Gli Azzurri sfidano gli All Blacksguida tv
Sabato 11 luglio Azzurri in campo a Wellington per la sfida alla Nuova Zelanda: appuntamento alle 7.10 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Nella Casa dello Sport anche gli altri cinque incontri del secondo turno del Nations Championship
Un nuovo appuntamento con il rugby e su Sky e in streaming su NOW, con la seconda giornata del Nations Championship, in programma sabato 11 luglio. La corsa verso le Finals, in programma dal 27 al 29 novembre al Twickenham Stadium di Londra, entra nel vivo anche per l’Italia allenata dal CT Gonzalo Quesada. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Giappone, gli azzurri si preparano ad affrontare una delle sfide più impegnative, quella contro la Nuova Zelanda. Calcio d’inizio domani alle 7.10 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8.
Non solo Azzurri, tutte le partite della seconda giornata
Il rugby continua nella Casa dello Sport fino a sera, sempre su Sky Sport Arena: alle 9.40 sarà il momento di Australia-Francia; alle 12.10 in campo Giappone-Irlanda; alle 15.10 tocca a Fiji-Inghilterra; alle 17.40 Sudafrica-Scozia. A concludere il turno, alle 21.10, Argentina-Galles, in diretta anche su Sky Sport Uno. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande rugby è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali.
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La 2^ giornata del Nations Championship su Sky e NOW
Sabato 11 luglio
- Alle 7.10: NUOVA ZELANDA-ITALIA, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena. Telecronaca di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi
- Alle 9.40: AUSTRALIA-FRANCIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Francesco Pierantozzi e Diego Dominguez
- Alle 12.10: GIAPPONE-IRLANDA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Paolo Malpezzi e Pippo Frati
- Alle 15.10: FIJI-INGHILTERRA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Matteo Viscardi e Pippo Frati
- Alle 17.40: SUDAFRICA-SCOZIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Paolo Maplezzi e Federico Fusetti
- Alle 21.10: ARGENTINA-GALLES, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca di Federico Fusetti e Maurizio Vancini