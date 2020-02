Super Bowl, la guida per vedere Kansas City-San Francisco: orari e chiavi della gara

Welcome to Miami! La sensazione generale è che questo 54esimo Super Bowl possa essere uno dei più belli e spettacolari degli ultimi anni. Per la presenza di Mahomes, il nuovo volto della Lega, per il ritorno su questo palcoscenico di due storiche franchigie, per la chance per Andy Reid di vincere finalmente LA partita, per l’opportunità dei 49ers di eguagliare Patriots e Steelers per il massimo di trofei nella storia di questo sport, per il confronto tra Kelce e Kittle certamente i due migliori tight end della lega, perché ci sono arrivate due squadre allenate da due allenatori dalla mentalità offensiva, ma soprattutto perché al di là delle sensazioni personali o della simpatia o meno per una delle due squadre è davvero difficile individuare una chiara favorita.

Le chiavi della gara

La sensazione generale è che il pronostico possa leggermente, davvero leggermente indirizzarsi verso i Chiefs, ma bisogna fare attenzione in questo caso anche alla debolezza comune di farsi affascinare dalla squadra con l’attacco migliore valutando meno l’impatto della difesa e della squadra più equilibrata. Tatticamente la partita si giocherà su due situazioni: la capacità di KC di annullare il gioco di corsa di San Francisco come hanno fatto a perfezione nel Championship con “King“ Henry dei Titans e dall’altra parte sull’aggressività della difesa dei 49ers e capire se riuscirà ad essere superiore alla velocità d’esecuzione di Mahomes e compagni. Praticamente si contrappongono i punti forti delle 2 squadra. I 49ers nella stagione regolare sono difensivamente risultati secondi per il minor numero di yard concesse a giocata e primi per quelle su passaggio e se la vedranno con l’attacco dei Chiefs, secondi per yard conquistate di media a giocata e quinti per quelle su passaggio. San Francisco dovrà provare ad eliminare i giochi esplosivi di Kansas City occupando le corsie ed eliminando gli spazi il più possibile. Di base proveranno a farlo con la loro difesa 4-3 cover 2 a zona e solo occasionalmente con una cover 3 a uomo per evitare che l’uomo d’esperienza, il leader emotivo della squadra Richard Sherman venga “cercato” troppo dall’attacco avversario. Una difesa che grazie all’aggressività della linea in questa stagione è stata anche la terza migliore sui terzi down avversari.