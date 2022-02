21/24

LEVY E LARSON - Se c'è una delle star femminili di "American Pie", non manca uno spot con protagonista la star maschile, Eugene Levy. L'attore promuove, in compagnia di Brie Larson, la nuova autovettura di Nissan. La guida sportiva lo mette a proprio agio, come fosse in un film d'azione, ma alla fine deve restituire le chiavi a Larson. Nello spot compare anche Danai Gurira, l'attrice che interpreta Michionne in "The Walking Dead"

LO SPOT