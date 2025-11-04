La World Series tra Dodgers e Blue Jays è stata molto più spettacolare del previsto

Per i valori in campo e per i monte ingaggi delle due squadre, in molti sostenevano che la serie finale tra Los Angeles e Toronto sarebbe stato un pessimo spot per il campionato di baseball più importante al mondo. Invece, le 7 partite che hanno incoronato ancora campioni i Dodgers (dopo il successo del 2024) sono state uno show dal primo all'ultimo momento
