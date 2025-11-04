Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
insider mlb

La World Series tra Dodgers e Blue Jays è stata molto più spettacolare del previsto

Nicolò Gatti
©Getty

Per i valori in campo e per i monte ingaggi delle due squadre, in molti sostenevano che la serie finale tra Los Angeles e Toronto sarebbe stato un pessimo spot per il campionato di baseball più importante al mondo. Invece, le 7 partite che hanno incoronato ancora campioni i Dodgers (dopo il successo del 2024) sono state uno show dal primo all'ultimo momento

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ