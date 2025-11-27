Il 27 novembre, Giorno del ringraziamento, in America significa anche football americano e quelle partite incredibili che hanno visto Dallas protagonista: quest'anno capiterà con un 'derby' contro Kansas City che può sembrare inaspettato, ma non è così. C'è anche una grandissima storia nella storia da raccontare e parte da un miliardario sognatore, Lamar Hunt, a cui il mondo dello sport deve davvero molto
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider