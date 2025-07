Ogni anno migliaia di magliette, cappellini e sciarpe celebrano vittorie mai avvenute. Sono gli indumenti stampati in anticipo per le finali sportive, ma che fine fanno quelli delle squadre che perdono? Inutilizzabili in patria, finiscono in silenzio in Africa o Asia tra logistica, etica e beneficenza. Un racconto di realtà parallele che fa sorgere dubbi e domande