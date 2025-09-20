Come i Savannah Bananas hanno rivoluzionato il baseball

Battitori sui trampoli, palle infuocate e capriole... ma è sport o spettacolo? Quando si parla dei Savannah Bananas e del loro Banana Ball il confine è sottilissimo, ma una cosa è certa: Jesse Cole e sua moglie Emily hanno creato qualcosa di incredibile, che ha riavvicinato i giovani al baseball e che spopola su tutti i social. Tutte le partite dei Bananas per il 2026 sono già sold out: nessuno vuole perdersi il loro irreplicabile show