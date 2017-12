Hopman Cup, esordio sul velluto per Federer

Mentre il circus ATP perde i pezzi, il Maestro si conferma in forma smagliante. Roger Federer ha debuttato nella nuova stagione con un facile successo nella prima partita della Hopman Cup 2018, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’ITF. Lo svizzero ha battuto il giapponese Yuichi Sugita (numero 40 del mondo) con i parziali di 6-4, 6-3 in 66' di gioco, dando così il primo punto alla formazione elvetica contro il Giappone. Roger ha vinto il primo set in 34' grazie al decisivo break nel quinto gioco, salvando anche una palla del controbreak e chiudendo con una magia che ha fatto spellare le mani all'Arena di Perth. Nel secondo parziale, Federer ha giocato ancora più sciolto, strappando il servizio nel terzo e nell'ultimo game, chiudendo 6-3 in 32'. Tra un punto e l'altro, il numero 2 del mondo si è lasciato andare a sorrisi e battute, facendo intravedere un'ottima forma fisica in vista del primo grande appuntamento stagionale, gli Australian Open. "Sono contento di essere ancora qui, è bello vedervi dal vivo - ha detto Federer a fine partita -. E' tornato il momento di giocare e sono contento di iniziare qui la stagione. Non so se avete smesso di leggere notizie su di me dopo la Coppa dello scorso anno, ma in effetti ho vinto anche quel torneo che si gioca a Melbourne!" Il fenomeno di Basilea conferma di essere in buona forma: "Ho avuto un'ottima pausa, sono in salute e mi auguro di giocare un'altra bella stagione - ha spiegato -. Ho 37 anni il prossimo anno, negli ultimi dieci anni il tennis è cambiato ancora. Cerco di colpire più di rovescio, uso meglio il servizio e lo scorso anno è andata bene, visti i risultati. Invecchiando cerco di accorciare gli scambi. Sono concentrato per giocare il più possibile e lo sto facendo". La Svizzera di Federer è inserita nel girone B insieme a Stati Uniti, Russia e Giappone: Roger tornerà in campo martedì 2 gennaio quando affronterà il russo Karen Khachanov, numero 45 del mondo.