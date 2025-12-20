L'Atp ha pubblicato il Rulebook della stagione 2026: la principale novità riguarda il ranking e il sistema di calcolo dei punti. Verranno conteggiati 18 tornei (uno in meno rispetto al passato) e i tornei Atp 500 obbligatori passano da 5 a 4

In vista del 2026 arrivano novità importanti per il ranking Atp. Come illustrato nel Rulebook Atp 2026 (il "regolamento" completo del circuito), dalla prossima stagione la classifica dei giocatori verrà calcolata con i migliori risultati di 18 tornei (ai quali si aggiungono nel caso le Atp Finals per i giocatori qualificati), uno in meno rispetto al passato. Il tutto è illustrato al punto 9.03 del Rulebook: verranno presi in considerazione i 4 Slam, gli 8 Masters 1000 obbligatori (l'unico "non mandatory" è quello di Monte-Carlo) e i 6 migliori risultati tra Monte-Carlo, United Cup, Atp 500, Atp 250, Challenger e ITF. La modifica riguarda, dunque, i tornei di categoria inferiore, ma anche il numero di Atp 500. Fino a quest'anno ogni giocatori doveva giocarne obbligatoriamente cinque mentre dal 2026 gli Atp 500 obbligatori passeranno a 4. Uno di questi dovrà essere disputato dopo gli US Open e, inoltre, può essere incluso Monte-Carlo nel calcolo. Regole che riguardano i "commitment players", ovvero i tennisti che hanno concluso l'annata tra i primi 30 al mondo.