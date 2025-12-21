Blockx-Tien, la finale alle 18 su Sky Sport Tennis

A Jeddah è il giorno della finale delle Next Gen Atp Finals che incoronerà il nuovo "maestro" Under 20: di fronte Learner Tien e Alexander Blockx. Il match è in programma alle 18, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È il giorno della finale alle Next Gen Atp Finals . A contendersi il titolo di "maestro" under 20 della stagione saranno il n. 1 del seeding a Jeddah, Learner Tien , e il belga Alexander Blockx . La finale è in programma alle 18 , in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Blockx-Tien, il cammino fino alla finale

A contendersi il titolo saranno il favorito della vigilia e il giocatore più in forma a Jeddah. Tien ha iniziato la settimana con la sconfitta a sorpresa contro lo spagnolo Jodar, ma poi ha inanellato tre vittorie consecutive, salendo di livello di giorno in giorno. Percorso netto, invece, per Blockx che dopo le tre vittorie nel round robin ha superato anche il norvegese Budkov Kjaer. Tra lo statunitense e il belga non ci sono precedenti nel circuito maggiore, ma i due si sono sfidati nel 2023 nella finale degli Australian Open Junior, vinta da Blockx.