Next Gen Atp Finals, il programma di oggi su Sky

Tennis

Chiuso il round robin, a Jeddah si scende in campo per le semifinali delle Next Gen Atp Finals. Alle 17 Alexander Blockx affronterà Nicolai Budkov Kjaer, mentre non prima delle 19 sfida tutta americana tra Tien-Basavareddy. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TUTTI GLI HIGHLIGHTS

Giornata di semifinali alle Next Gen Atp Finals, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle 17 con la sfida tra Alexander BlockxNicolai Budkov Kjaer. Il belga è stato perfetto nel suo girone con tre vittorie su tre, mentre il norvgese ha conquistato la semifinale vincendo il primo set della sfida (poi persa in quattro parziali) contro Learner Tien. E sarà proprio l'americano, testa di serie numero 1, il protagonista della seconda semifinale contro il suo connazionale Nishesh Basavareddy.

Next Gen Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17 - Blockx (Bel) vs Budkov Kjaer (Nor)
  • non prima delle 19 - Tien (Usa) vs Basavareddy (Usa)

