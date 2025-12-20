Next Gen Atp Finals, il programma di oggi su Sky

Giornata di semifinali alle Next Gen Atp Finals, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle 17 con la sfida tra Alexander Blockx e Nicolai Budkov Kjaer. Il belga è stato perfetto nel suo girone con tre vittorie su tre, mentre il norvgese ha conquistato la semifinale vincendo il primo set della sfida (poi persa in quattro parziali) contro Learner Tien. E sarà proprio l'americano, testa di serie numero 1, il protagonista della seconda semifinale contro il suo connazionale Nishesh Basavareddy.