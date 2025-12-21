Tien vince le Next Gen Finals: Blockx ko in 3 set

È Learner Tien il nuovo campione delle Next Gen Atp Finals . L'americano riscatta la finale persa un anno fa a Jeddah e conquista il titolo battendo in finale il belga Blockx con il punteggio di 4-3, 4-2, 4-1 in un'ora di gioco. Una partita in discesa per Tien, arriva al termine di una settimana in crescendo. Sconfitto all'esordio (a sorpresa) dallo spagnolo Jodar, il n. 1 del seeding ha giocato sempre meglio fino a una finale impeccabile.

Il racconto del match

Il primo set è il più equilibrato, con una sola palla break concessa (e annullata) da Blockx nel terzo game. Tien non soffre nei turni di battuta e si arriva così al tiebreak dove cambia rapidamente marcia, con due mini break consecutivi sul 2-1. Blockx fatica sul lato del dritto (colpo con cui l'avversario ha fatto la differenza) e non riesce a rientrare nel set, concluso in 24 minuti. Da quel momento è tutto più semplice per Tien, trascinato da grandi percentuali al servizio. Nel secondo set l'equilibrio regge fino al sesto game: qui lo statunitense piazza il break, salendo rapidamente sul 15-40. Il terzo set vola via rapidamente in favore del n. 28 al mondo che fatica solo nel game finale in cui concede due palle break, ma al deciding point chiude l'incontro. La chiusura perfetta di un grande 2025 per Tien che il mese scorso ha vinto il primo torneo Atp in carriera. Adesso le Next Gen per presentarsi al meglio nel 2026.