Tien vince le Next Gen Finals: Blockx ko in 3 set

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Tien vince le Next Gen Atp Finals: Blockx battuto in tre set

Tennis

Learner Tien riscatta la finale persa un anno fa e conquista le Next Gen Atp Finals battendo il belga Blockx in tre set. Una partita in discesa per lo statunitense che chiude nel migliore dei modi un 2025 straordinario

L'ALBO D'ORO DELLE NEXT GEN ATP FINALS

È Learner Tien il nuovo campione delle Next Gen Atp Finals. L'americano riscatta la finale persa un anno fa a Jeddah e conquista il titolo battendo in finale il belga Blockx con il punteggio di 4-3, 4-2, 4-1 in un'ora di gioco. Una partita in discesa per Tien, arriva al termine di una settimana in crescendo. Sconfitto all'esordio (a sorpresa) dallo spagnolo Jodar, il n. 1 del seeding ha giocato sempre meglio fino a una finale impeccabile. 

Il racconto del match

Il primo set è il più equilibrato, con una sola palla break concessa (e annullata) da Blockx nel terzo game. Tien non soffre nei turni di battuta e si arriva così al tiebreak dove cambia rapidamente marcia, con due mini break consecutivi sul 2-1. Blockx fatica sul lato del dritto (colpo con cui l'avversario ha fatto la differenza) e non riesce a rientrare nel set, concluso in 24 minuti. Da quel momento è tutto più semplice per Tien, trascinato da grandi percentuali al servizio. Nel secondo set l'equilibrio regge fino al sesto game: qui lo statunitense piazza il break, salendo rapidamente sul 15-40. Il terzo set vola via rapidamente in favore del n. 28 al mondo che fatica solo nel game finale in cui concede due palle break, ma al deciding point chiude l'incontro. La chiusura perfetta di un grande 2025 per Tien che il mese scorso ha vinto il primo torneo Atp in carriera. Adesso le Next Gen per presentarsi al meglio nel 2026.

Leggi anche

Da Sinner a Tien: l'albo d'oro delle Next Gen

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Tien vince le Next Gen Finals: Blockx ko in 3 set

Tennis

Learner Tien riscatta la finale persa un anno fa e conquista le Next Gen Atp Finals battendo il...

Blockx-Tien, la finale alle 18 su Sky Sport Tennis

next gen finals

A Jeddah è il giorno della finale delle Next Gen Atp Finals che incoronerà il nuovo "maestro"...

Ranking Atp, si cambia: classifica con 18 tornei

le novità

L'Atp ha pubblicato il Rulebook della stagione 2026: la principale novità riguarda il ranking e...

Sinner-Infantino, incontro e sorrisi a Doha

tennis&calcio

A Doha in occasione della finale di Coppa Intercontinentale, Jannik Sinner ha incontrato il...

Next Gen Atp Finals, il programma di oggi su Sky

Tennis

Chiuso il round robin, a Jeddah si scende in campo per le semifinali delle Next Gen Atp Finals....
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS