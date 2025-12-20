Sinner-Infantino, incontro e sorrisi a Doha

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sinner incontra Infantino nella finale di Coppa Intercontinentale

tennis&calcio

A Doha in occasione della finale di Coppa Intercontinentale, Jannik Sinner ha incontrato il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Appassionato di tennis, il n. 1 del calcio mondiale cerca di seguire tutti i match dell'azzurro e in passato è stato tifoso di Adriano Panatta

Calcio e tennis insieme. È l'incontro avvenuto a Doha tra Jannik Sinner e il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il tennista azzurro, che sta proseguendo la preparazione a Dubai in vista dell'inizio della stagione, ha seguito mercoledì scorso la finale di Coppa Intercontinentale tra Psg e Flamengo, vinta ai rigori dai francesi. Nell'occasione, Sinner ha incontrato Infantino, grande appassionato di tennis che cerca di seguire tutti gli incontri del n. 2 al mondo. Inoltre, il presidente della Fifa è stato in passato tifoso di Adriano Panatta. Un legame costante, dunque, con il tennis azzurro. 

Sinner verso l'inizio di stagione

Per Sinner è iniziata la fase finale della preparazione invernale. L'esordio è fissato per sabato 10 gennaio, quando a Seoul disputerà un match di esibizione con Carlos Alcaraz. Jannik si sposterà poi a Melbourne: prima degli Australian Open sarà impegnato nella "Opening Week" con il Million Dollar 1 Point Slam e l'esibizione con Felix Auger-Aliassime. 

Leggi anche

Sinner, si parte il 10 gennaio a Seul con Alcaraz

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Ranking Atp, si cambia: classifica con 18 tornei

le novità

L'Atp ha pubblicato il Rulebook della stagione 2026: la principale novità riguarda il ranking e...

Sinner-Infantino, incontro e sorrisi a Doha

tennis&calcio

A Doha in occasione della finale di Coppa Intercontinentale, Jannik Sinner ha incontrato il...

Next Gen Atp Finals, il programma di oggi su Sky

Tennis

Chiuso il round robin, a Jeddah si scende in campo per le semifinali delle Next Gen Atp Finals....

"Ingiocabile": Sinner e il neologismo dell'anno

Tennis

Come ogni anno l'enciclopedia Treccani ha pubblicato le parole dell'anno e i neologismi che si...

Next Gen Atp Finals, il programma di oggi su Sky

Tennis

Giornata decisiva alle Next Gen Atp Finals con tre posti per le semifinali ancora a disposizione....
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS