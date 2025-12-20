Sinner-Infantino, incontro e sorrisi a Doha

A Doha in occasione della finale di Coppa Intercontinentale, Jannik Sinner ha incontrato il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Appassionato di tennis, il n. 1 del calcio mondiale cerca di seguire tutti i match dell'azzurro e in passato è stato tifoso di Adriano Panatta

Calcio e tennis insieme. È l'incontro avvenuto a Doha tra Jannik Sinner e il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il tennista azzurro, che sta proseguendo la preparazione a Dubai in vista dell'inizio della stagione, ha seguito mercoledì scorso la finale di Coppa Intercontinentale tra Psg e Flamengo, vinta ai rigori dai francesi. Nell'occasione, Sinner ha incontrato Infantino, grande appassionato di tennis che cerca di seguire tutti gli incontri del n. 2 al mondo. Inoltre, il presidente della Fifa è stato in passato tifoso di Adriano Panatta. Un legame costante, dunque, con il tennis azzurro.