Hopman Cup, ancora una vittoria per Federer

Roger Federer è già (quasi) in modalità Australian Open. Il Maestro, numero 2 del mondo, ha battuto Karen Khachanov (45 ATP) 6-3, 7-6 (8) nel secondo match della Hopman Cup, che vede di fronte Svizzera e Russia. Dopo aver tardato a carburare nei primi giochi, Federer è salito di colpi nel corso dell'incontro, che pur restando un'esibizione, è stato caratterizzato da un buon livello di agonismo. Roger ha perso immediatamente il servizio nel gioco di apertura, piazzando però il controbreak nel game successivo e portando a casa il primo set agevolmente con il parziale di 6-3. Nonostante il sorriso perennemente stampato sulla faccia, Federer è stato molto concentrato, specialmente sui propri turni di battuta, non concedendo nulla a Khachanov e facendo già vedere come il servizio sarà anche nel 2018 un'arma fondamentale per il genio di Basilea. Anche il russo è stato molto preciso nei propri turni, con l'inevitabile tie-break portato a casa dal numero 2 del mondo per 10-8. Dopo aver battuto Sugita nel match d'esordio, seconda vittoria in Hopman Cup per Federer, davanti ai 13.493 tifosi della Perth Arena (record per il torneo): "Non ho le parole per ringraziarvi del supporto", ha detto a fine match il Maestro. Federer tornerà in campo giovedì quando la Svizzera affronterà gli USA: in programma la sfida con Jack Sock (8 ATP), anche se il vincitore dell'ultimo Masters di Parigi si è ritirato durante il match con Sugita per un problema all'anca.