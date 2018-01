Aus Open, il "nerd" Chung sfida il signor Tennys

Il quarto di finale più improbabile degli Australian Open 2018 è quello che non dovete perdervi. Questa notte alle 3 italiane sul centrale di Melbourne si sfidano per un posto in semifinale due super outsider. Da una parte della rete l'americano Tennys Sandgren, che con quel nome gioca a tennis e viene pure dal Tennessee, e a 26 anni è riuscito in un'impresa che non capitava da quando era un ragazzino: arrivare dritto ai quarti di finale di uno Slam da esordiente. Dall'altra parte il coreano con gli occhiali Hyeon Chung, timido a parole ma non con la racchetta, vincitore un paio di mesi di fa delle Next Gen Atp Finals di Milano e diventato il primo giocatore del suo Paese a spingersi così avanti. Sono, rispettivamente, numero 97 e numero 58 del mondo: aveste puntato su di loro sareste già ricchi. Insieme hanno fatto fuori 4 dei migliori 10 giocatori in circolazione e chi vince tra i due, con ogni probabilità sfiderà Federer per andare in finale. Si sono guadagnati il momento più bello della loro vita sportiva: volete davvero perdervelo? Aspettate di sentire il resto.