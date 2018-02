ATP Rotterdam: Federer ai quarti con sofferenza

Meno uno. Roger Federer si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam, dove venerdì andrà a caccia dell'ultima vittoria necessaria per risalire dopo oltre cinque anni in vetta al ranking mondiale. Che fatica per il Re, sicuramente nella peggior versione del 2018, che ha superato 7-6, 7-5 il tedesco Philip Kohlschreiber, numero 54 del ranking ATP, al termine di una battaglia durata un'ora e 41'. Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, lo svizzero ha strappato il servizio per l'unica volta nel match all'avversario nell'undicesimo gioco del secondo parziale, risultato decisivo per il 13° successo (su 13) contro Kohlschreiber. Federer raggiunge i quarti a Rotterdam per la nona volta in altrettante partecipazioni e lo fa ancora una volta senza concedere nemmeno una palla break all'avversario. Il Maestro di Basilea si giocherà il pass per la semifinale e la prima posizione del ranking (ai danni di Rafa Nadal) contro l'olandese Haase. Ai quarti anche Seppi-Medvedev, Berdych-Goffin e Dimitrov-Rublev.