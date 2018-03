Miami Open: Isner ferma Chung e vola in semifinale

John Isner è il primo semifinalista del Miami Open, secondo Masters 1000 del 2018. L'americano, numero 17 della classifica mondiale e 14^ favorito del seeding, ha battuto agevolmente Hyeon Chung (23 del mondo) con i parziali di 6-1, 6-4 in un'ora e 8' di gioco. C'è stato davvero poco da fare per il 21enne di Suwon, che ha ceduto la battuta dopo una striscia aperta di 27 turni nel quarto gioco del primo set, dando il via allo show del padrone di casa. La prepotenza al servizio si è tramutata in numeri, con 13 aces e zero doppi falli, 31 punti su 32 conquistati con la prima (97%) e ben sette palle break conquistate contro l'unica del coreano, che dopo la ‘semi’ raggiunta a Indian Wells si è fermato ancora una volta tra i migliori otto di un torneo (traguardo già raggiunto sei volte nel 2018). Dopo un primo set in cui praticamente non si è giocato, durato appena 25', Chung ha reagito nel secondo parziale, non riuscendo però ad arginare la forza di Isner. L'americano raggiunge l'undicesima semifinale di un Masters, la seconda a Miami dopo quella del 2015, in cui fu battuto da Novak Djokovic. Da segnalare che Isner ha conquistato quattro semifinali negli ultimi 9 Masters 1000: nessuno meglio di lui, nemmeno Sua Maestà Roger Federer. Isner attende ora il vincente del secondo quarto di finale, che vedrà opposti Juan Martin Del Potro (numero 6 della classifica mondiale e quinto favorito del draw) e Milos Raonic (numero 25 ATP e 20^ testa di serie): il bilancio è in perfetta parità, 2-2, con l'argentino vincitore dell'ultimo incrocio andato in scena appena una settimana fa nella semifinale di Indian Wells.