Montecarlo, Seppi e Cecchinato ok nelle quali

Due italiani su quattro avanzano al turno finale delle qualificazioni del Masters di Montecarlo, terzo 1000 stagionale che si disputa sulla terra rossa del Country Club nel Principato di Monaco. Bene Andreas Seppi, numero 62 del ranking mondiale e prima testa di serie delle "quali”, che ha battuto 6-4, 7-5 l’australiano Alex De Minaur, numero 114 ATP in una sfida inedita. L'altoatesino si giocherà ora il pass per il main-draw contro lo spagnolo Marcel Granollers (129 del ranking), che si è liberato per 6-2, 6-3 di Denis Istomin. Successo anche per Marco Cecchinato, numero 100 del ranking mondiale, che ha sconfitto per 6-3, 6-4 il kazako Mikhail Kukushkin, numero 92 ATP e tredicesima testa di serie delle qualificazioni nel primo incrocio fra i due nel circuito. Cecchinato si giocherà un posto nel tabellone principale con lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 67 del mondo e seconda testa di serie delle “quali”, che ha superato con un doppio 6-4 Lorenzo Sonego, numero 159 del ranking mondiale: il 34enne di La Roda si è aggiudicato l’unico precedente, disputato nel 2014 sull'erba di Stoccarda. Primo turno amaro anche per Stefano Travaglia, numero 110 della classifica mondiale, che ha ceduto per 7-5 6-7(3) 7-6(4), dopo due ore e tre quarti di lotta, al francese Pierre-Hugues Heerbert, numero 80 ATP e nona testa di serie delle qualificazioni, dopo che il 25enne di Ascoli Piceno era stato avanti anche 5-2 nel terzo set. Nel tabellone principale ci sono già Paolo Lorenzi e Fabio Fognini. Il 36enne senese, numero 57 del ranking mondiale, è stato sorteggiato al primo turno contro il serbo Filip Krajinovic, numero 27 ATP: l’azzurro è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti, tutti disputati sul “rosso” e a livello challenger. Fognini, numero 20 del ranking mondiale e tredicesuma testa di serie, è stato invece sorteggiato al primo turno contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni.