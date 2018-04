Novak Djokovic e Rafa Nadal si qualificano per gli ottavi del Masters di Montecarlo, terzo torneo 1000 stagionale in corso sulla terra rossa del Country Club monegasco. Il serbo, nona testa di serie del seeding, ha battuto in due ore e 15' con il punteggio di 7-6(2), 7-5 Borna Coric, stella nascente del tennis e pupillo di Riccardo Piatti, numero 39 ATP. Rafa, primo giocatore del mondo, ha battuto lo sloveno Aljaz Bedene (58 ATP), con i parziali di 6-1, 6-3.

Djokovic, che sofferenza: vince dopo 10 match-point

Djokovic fatica nel suo primo turno di servizio, durato ben 8', ma si salva. L'ex numero 1 del mondo strappa la battuta a Coric, confermando il break 4-1. Il croato approfitta di un passaggio a vuoto di Nole nel settimo gioco, contraddistinto da una marea di errori e recupera il contro-break, agguantando la parità (4-4). Coric prende il comando delle operazioni, ma non sfrutta un paio di ghiotte opportunità ed è costretto al tie-break, dove Djokovic sale di livello in maniera impressionante, portando a casa il set a 2 dopo oltre un'ora di gioco. Il passaggio a vuoto del giovane croato prosegue all'inizio del secondo parziale, quando Nole piazza subito il break, subito però ripreso dal rivale. Coric cede ancora la battuta nel terzo game, break finalmente confermato da Djokovic (3-1). Il serbo resta concentrato, ma sembra non voler chiudere la pratica: un insolito braccino gli causa l'annullamento di ben 9 match-point (di cui 7 sul proprio servizio e tre consecutivi) e al clamoroso break che riapre il set nel decimo game (5-5). Coric però crolla inaspettatamente: perde ancora la battuta e consegna finalmente il match a Djokovic, che si impone 7-5 dopo oltre due ore di battaglia e 10 match-point giocati. Per Nole ora si prospetta un ottavo di finale da brivido contro Dominic Thiem (5-1 i precedenti per il serbo, che però ha perso l'ultimo al Roland Garros 2017), settimo giocatore del mondo, quinta testa di serie e specialista della terra battuta (unico lo scorso anno ad aver strappato un match sul rosso a Rafa Nadal nei quarti degli Internazionali d'Italia). L'ex numero 1 del ranking porta a 41-10 il suo record nel Principato, in cui si è imposto nel 2013 e nel 2015 e in cui ha raggiunto la finale nel 2009 e nel 2012.

Nadal, debutto vincente

Vince anche Rafa Nadal: il maiorchino, numero 1 del mondo, ha battuto lo sloveno Aljaz Bedene, numero 58 ATP, con i parziali di 6-1, 6-3. Rafa, al rientro nel circuito dopo quasi tre mesi, comincia subito il martellamento e strappa il servizio a Bedene alla prima occasione, volando 3-0. Lo spagnolo salva un paio di palle break nel quinto gioco, riuscendo ad allungare nuovamente nel sesto game, quando lo sloveno perde ancora la battuta. Il primo set fila via liscio 6-1 in 38', sfruttando anche i 15 gratuiti di Bedene. Lo sloveno trova un po' di ritmo con il proprio servizio e tiene i primi tre turni di battuta, annullando una palla break a Rafa (3-3). Nadal sale di ritmo e strappa la battuta nel settimo game, archiviando la pratica 6-3 in un'ora e 18' di gioco. Il maiorchino detiene il record di successi nel Principato a quota 10 (2005-2012 e 2016-2017 le precedenti affermazioni). Rafa è a caccia del suo 54° titolo sul “rosso” e ha un record di 65 vittorie ed appena 4 sconfitte a Montecarlo, con 320 vittorie e 35 ko in carriera sulla terra. Nel Principato è in serie positiva da 11 partite. Nadal ha cominciato con il piede gusto la difesa del numero 1 del ranking. Il maiorchino deve proteggere la prima piazza de ranking ATP da Roger Federer, il grande assente del torneo. Lo spagnolo dovrà difedere da qui fino a Parigi i 4680 punti accumulati lo scorso anno, quando vinse nell'ordine Montecarlo, Barcellona, Madrid e il Roland Garros, perdendo sull'amata terra rossa appena una partita (ai quarti degli Internazionali d'Italia). L'obiettivo di Rafa potrebbe essere proprio quello di arrivare in testa al secondo Slam stagionale: per farlo dovrà rivincere i Masters del Principato e di Madrid, l'ATP 500 in Catalogna e vincere almeno una partita al Foro Italico. In questo modo manterrebbe un esiguo vantaggio di 10 punti su Federer, alla vigilia di Parigi, dove poi sarebbe comunque costretto a trionfare per difendere i 2000 punti del 2017. In caso di mancata vittoria nel Principato, lo svizzero scalzerebbe nuovamente Nadal dalla vetta del ranking già lunedì 23 aprile.