Marco Cecchinato si qualifica da lucky loser per la prima volta in carriera per una semifinale ATP, eliminando nei quarti del torneo di Budapesti il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 del mondo. Il 25enne palermitano, che occupa la 92esima posizione nel ranking, ha sconfitto il tedesco in tre set (5-7, 6-4, 6-2). In semifinale troverà Andrea Seppi, che si è imposto 6-4, 7-6 contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. Il derby italiano garantirà a un azzurro la possibilità di conquistare il torneo che si sta disputando sui campi in terra rossa della capitale ungherese. Si è invece arreso Lorenzo Sonego, eliminato in tre set dallo sloveno Bedene (6-3, 2-6, 6-2).